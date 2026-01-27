加國主題樂園海洋世界關閉 政府允數十隻鯨豚移至美國

白鯨在池中悠游，看不出前幾天的暗潮洶湧，但其實直到加拿大漁業部長26日發聲明宣布，有條件批准牠們出口至美國，這群白鯨才暫時逃過一劫，免遭安樂死。

海洋世界前訓練員德莫斯表示，「早在2012年我就警告過，這裡基礎設施與維生系統正在崩壞，現在正看到當年預言的惡夢成真。」

早在海洋世界2024年夏天關門出售前，園中鯨豚的生存環境就遭人詬病，2019年至今已有20頭鯨魚死亡。

海洋世界前訓練員德莫斯指出，「正在殺死牠們的就是水質，還有失靈的系統。」

不但環境惡劣，照顧人力同樣短缺。海洋世界前訓練員柏吉絲指出，「因為人力太吃緊，水池永遠不可能維持最乾淨狀態，白鯨也沒有得到足夠豐富的活動，以及每天該有的關照。」

更慘的是，海洋世界爆發財務危機，鯨豚連老破小的水池都住不了，園方去（2025）年想把30頭白鯨和4隻海豚賣給中國水族館，遭當局以違法拒絕。轉移計劃卡關，樂園威脅，若沒有政府金援、或是1月30日前未獲出口許可，只能將白鯨安樂死，引起社會譁然。

鯨魚庇護計畫負責人維尼克表示，「如果這些白鯨是你的母親，或我的姊妹或阿姨，我們不會討論安樂死，而是會討論能為她們做什麼。」

海洋世界前員工爆料，園方有錢，卻不願照顧這些鯨豚。園方則指出，正與美國4家水族館接洽接收事宜，其中3家已造訪過樂園，但強調談移交還為時過早，仍有進出口程序要走，換句話說，鯨豚求生路上還有重重關卡。

