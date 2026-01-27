加國前腳走、英後腳隨到北京！施凱爾明訪中：不會選邊站、會提黎智英案

編譯張渝萍／綜合報導

在美國總統川普與歐洲盟友們關係惡化之際，英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計28日抵達北京，是2018年以來英國首相首次訪中。

施凱爾此行尚未啟程，便已掀起爭議。上周施凱爾為讓北京行能順利成行，妥協放行中國在倫敦精華地段的「超級大使館」擴建案，此案遭外界質疑有間諜與跨境鎮壓的疑慮。另外，香港壹傳媒創辦人、同時也為英國公民的黎智英即將遭判刑，種種爭議下，施凱爾訪中行被外界質疑是否會加強對中關係。

然而，施凱爾26日接受美媒專訪時，駁斥外界質疑，稱並不會在美國與中國之間選邊站。

施凱爾去年底在一次演說中就曾指責先前的保守黨政府，批評他們放任與北京的關係惡化是「失職行為」。（圖／翻攝自X平台 @Landeur）

卡尼才訪中回國 施凱爾接著去

川普政府與傳統盟友關係每下愈況，似乎紛紛轉向中國，分散貿易與經濟上的風險。加拿大總理卡尼（Mark Carney）才率團訪中回國，前腳剛走，英國就緊接在後。

加拿大總理卡尼近期才訪中回國。。（圖／翻攝自X平台 @MarkJCarney）

28日將飛抵北京，展開睽違8年的英首相訪中行的施凱爾，26日接受美媒專訪指出，英國不必在美國與中國之間「選邊站」，並盛讚此行將為英國企業帶來「重大機會」。

施凱爾在專訪中，駁斥外界質疑他會以犧牲英國與最親密盟友美國關係為代價，來加強對中關係，「我常被要求在國家之間做選擇，但我不會這麼做。」

施凱爾：我們不在美中之間選邊站

施凱爾在唐寧街10號表示：「我記得當年處理美國貿易協議時，大家都告訴我必須在美國和歐洲之間做出選擇，而我說：『我不會做這個選擇。』」

這次施凱爾的中國之行，履行了工黨競選期間承諾重置對中關係的主張；該關係長期受到香港、COVID-19 與間諜指控等爭議困擾。施凱爾政府近月來致力於緩和雙邊緊張關係，特別是在上周批准中國在倫敦擴建極具爭議性的「超級大使館」計畫，就是為了北京行鋪路。

施凱爾堅稱，英國能在不激怒川普、也不損害英美關係的情況下，與中國國家主席習近平會面。（圖／翻攝自白宮）

施凱爾堅稱，英國能在不激怒川普、也不損害英美關係的情況下，與中國國家主席習近平會面，並否認在對待兩國關係上必須有所取捨。他也明確表示，自己並非要傳達與卡尼相同的訊號。卡尼上周在達沃斯論壇呼籲小國在「大國競逐的新時代」中團結自保。

施凱爾稱英美有非常密切關係，會繼續在商業、安全與國防深化合作，但提到也不能因此忽視中國，「同樣地，對中國視而不見並不明智，畢竟它是世界第二大經濟體，也存在商業機會。」

施凱爾上台時承諾不會推翻脫歐，儘管他本人曾反對英國離開歐盟；上任後，他試圖同時擴展與多個貿易集團的關係，包括與快速成長的前殖民地印度簽署具里程碑意義的貿易協議，並降低與歐盟之間的官僚障礙。但他與川普於5月宣布的美英框架協議，仍陷於冗長談判之中。

英中存有人權國安分歧 英公民黎智英在牢裡

施凱爾選擇淡化國安與人權分歧，例如中國以「勾結外國勢力」等罪名監禁擁有英國國籍的壹傳媒創辦人黎智英（Jimmy Lai）。

施凱爾表示，他本周與包括習近平在內的中國領導人會晤時，將提及黎智英案等相關人權議題，但很明顯地，施凱爾這次是要談生意，他將帶領約60名來自企業、大學與文化機構的代表，訪問北京與上海。

施凱爾表示，他本周與包括習近平在內的中國領導人會晤時，將提及黎智英案等相關人權議題。香港《蘋果》舊照。（圖／翻攝畫面）

施凱爾談到代表團時說：「他們了解其中存在的機會，這並不代表犧牲國家安全，反而恰恰相反。」

美英關係惡化

回顧與美國動盪的一周外交互動，先是川普威脅因格陵蘭問題對英國及其他歐洲國家加徵關稅，之後又讓步。施凱爾表示，他與川普的關係是「成熟的」。

但施凱爾23日譴責川普淡化北約部隊在2001年阿富汗戰爭中角色的言論「極為惡劣」，當時川普稱北約部隊「有點遠離前線」。之後，川普在社群媒體上稱讚英國軍隊，但未給出施凱爾所要求的道歉。

施凱爾指出，隨著川普政府逐漸將重心移離歐洲，英國必須與歐洲建立更緊密的軍事聯繫，並表示願意聽取提高國防支出的呼聲，「我確實認為，歐洲需要在自身防衛與安全方面變得更強，我認為我們必須挺身面對這項挑戰。」

而對於遲未解決的俄烏戰爭問題，施凱爾表示，他周末曾與川普通電話針對此議題討論，並警告基輔與歐洲都需要美國的支持來確保安全。

