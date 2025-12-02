加國加入歐SAFE計畫 強化國防供應鏈

記者賴名倫／綜合報導

加拿大與歐盟1日完成加入「歐洲安全行動」（SAFE）計畫的談判，未來加國國防產業將可望參與SAFE先進武器裝備生產計畫，藉由提升交付效率與規模，強化跨大西洋國防供應鏈，肆應未來安全威脅。

基金規模5.1兆 推動跨國投資

加拿大成為首個加入SAFE計畫的非歐陸國家，加國總理卡尼在聲明中指出，鑑於全球地緣局勢益發緊張，加拿大與歐盟繼6月在布魯塞爾峰會簽署「安全與防務夥伴協議」後，近日完成談判，批准讓加拿大參與SAFE計畫。未來可望動用總額1500億歐元（約新臺幣5.1兆元）軍備基金，推動跨國合作投資計畫，進而讓加國國防產業擴充產能，生產符合「歐洲防衛科技與工業基礎」（EDTIB）規範的飛彈與彈藥、火砲、地面作戰裝備、無人機與反無人機裝備，提升各國防衛戰力。

提升跨大西洋防衛能量

「半島電視臺」報導，SAFE計畫重點在於提升國防產能自主，包含規範歐盟27國未來採購的武器裝備中，需有65%零附件在成員國境內生產；但加拿大可望在近期與歐盟簽署正式協議後，成為首個獲得豁免的國家。卡尼強調，這項協議將促進國防產業經濟與就業機會，為強化跨大西洋防衛能量做出具體貢獻。

卡尼同日也和歐盟執委會主席范德賴恩發表聯合聲明，強調這項計畫符合雙方共同優先政策，未來雙方將持續提升國防投資、強化供應鏈韌性；攜手應對短期衝突與未來挑戰，同時繼續向烏克蘭提供長期援助，協助烏國爭取公正持久和平。

英國原有意加入此計畫，但雙方在負擔費用等議題上未達共識，上週宣布談判破裂。