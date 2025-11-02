加國女遊客走斑馬線被撞
記者陳金龍∕台中報導
台中市梧棲區一日發生行人被撞事故。警方二日表示，與先生來台旅遊的加拿大女子，在梧棲區沿大勇路行走斑馬線過馬路時，遭左轉車輛碰撞，全身多處擦挫傷，送醫後無生命危險。
台中市常被指為「行人地獄」，一日下午又發生行人被撞事故，台中市清水警分局表示，這起事故發生於前天下午四時四分，當時由三十八歲高姓男子駕駛轎車，沿大勇路東往西方向行駛至臨港路左轉時，與行經斑馬線的加拿大女子發生碰撞。當時五十九歲女子與丈夫沿大勇路西往東方向行走，閃避不及遭撞，造成右腳骨折及四肢擦挫傷。送醫治療後，意識清楚，無生命危險。
警方表示，高姓駕駛經酒測後，並無酒駕情事。全案將依規定移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。對於轎車未禮讓行人致受傷部分，警方指出，已違反道路交通管理處罰條例規定，可處七千二百元以上至三萬六千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一年，警方已依法告發。
