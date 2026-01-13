加國會議員提早結束訪台 外交部：因故須提前返國

加拿大聯邦眾議員組團來台訪問，但外媒報導指有2位議員在該國「政府的建議」之下提早結束行程。外交部今天(13日)對此回應表示，加國議員訪團有部分團員「因故必須提前返國」，但其他團員仍依既定行程與計畫進行訪問。

加拿大總理卡尼(Mark Carney)預定14日訪問中國，外媒報導指出，與卡尼屬於同一政黨的2位加拿大國會議員提早結束在台訪問行程，還表示此決定來自「政府的建議」。

外交部發言人蕭光偉表示，外交部一向支持並積極促成台灣與加拿大國會的交流互動，加國議員訪團大部分團員仍持續在台行程，蕭光偉說：『(原音)這次加拿大聯邦眾議員訪問團由於部分團員因故必須先提前返國，其他團員仍依既定行程計畫進行訪問。』

蕭光偉強調，台灣與加拿大近年積極拓展各項合作，我方也歡迎各界友人訪台，同時會持續與加拿大共同深化各領域的交流。