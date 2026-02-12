加國校園血案釀9死！18歲跨性別槍手「槍殺家人」再闖學校掃射 全國降半旗致哀

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

加拿大卑詩省（British Columbia）塔姆勒嶺（Tumbler Ridge）10日發生震驚全國的重大校園槍擊案，一名18歲跨性別嫌犯先在家中槍殺母親與11歲繼弟，隨後闖入曾就讀的中學開火，最終飲彈自盡。整起事件共造成包含槍手在內9人死亡、約25人受傷，成為加拿大近年傷亡最慘重的校園攻擊之一。加拿大政府宣布全國政府機構降半旗7天致哀。

加拿大政府宣布全國政府機構降半旗7天致哀。（圖／美聯社）

警方調查指出，嫌犯傑西．范魯特斯拉（Jesse Van Rootselaar）案發當天下午先在住處行凶，隨後持槍前往Tumbler Ridge Secondary School開火。校方第一時間啟動警報，師生緊急封鎖教室避難，警方接獲報案後迅速趕到現場，當時校內仍傳出槍響，隨後證實嫌犯已自盡。警方表示，目前研判為單獨犯案，尚未發現明確動機，也沒有證據顯示存在特定攻擊目標。

罹難者除槍手家中兩名親屬外，校內死者包括1名39歲女教師、3名12歲女學生，以及2名12至13歲男學生，多數為2012、2013年出生的學童。另有約25人受傷，其中部分傷勢嚴重仍在治療，讓這座人口僅約2400人的礦業小鎮，陷入深切哀痛。

警方透露，嫌犯出生時為男性，約6年前開始以女性身分生活，4年前輟學，過去曾多次因心理健康問題接受評估。約2年前警方曾沒收住處槍枝，之後經申訴歸還；其槍枝執照已於2024年過期，相關細節仍待進一步調查。

案發後，加拿大總理Mark Carney宣布全國政府機構降半旗7天，並延後原訂出訪行程；英國國王Charles III亦發表聲明致哀。

