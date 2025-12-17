加國總理卡尼偏好英式拼字 專家籲保留加國英語歷史

英國《衛報》報導，6位加拿大語言近日發布公開信，批評總理卡尼（Mark Carney）越來越常在重要官方文件中使用英式拼字，包括最近的聯邦預算案，以及與美國總統川普（Donald Trump）會面後發布的新聞稿等。

卡尼曾擔任英格蘭銀行總裁7年，回國後時常以「s」取代「z」，展現出對英式拼字的偏好——例如2025年的加拿大官方預算文件出現英式的「globalisation」（全球化），而非加國慣用的「globalization」。

廣告 廣告

語言學家指出，如果政府開始採用其他拼字系統，「可能導致人們對哪種才是加拿大拼字產生混淆」，並要求總理辦公室、加拿大政府及國會遵循自1970年代至今，一直使用的加拿大英語拼字規範。

公開信寫道，加拿大英語的演變，歷經美國獨立戰爭後保皇派移民定居發展，隨後又融合英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及愛爾蘭移民浪潮，以及歐洲及全球脈絡影響。《衛報》指出，加拿大英語獨特且略顯任意的拼字特徵，正好反映加拿大殖民歷史。

語言學家強調，加拿大獨特的拼字風格長期流傳在媒體和政府文件中，這種刻意的選擇，反映出國家希望保有自己的「歷史、身分與自豪感」。

語言學家並引用加拿大的新聞體例手冊（Canadian Press stylebook），指出加拿大英語融合英式與美式拼字，例如在輪胎一詞會排斥英式拼字，偏好使用美式的「tire」而不是「tyre」；但某些詞彙則排斥部分美式拼字，例如演習一詞偏好使用英式的「manoeuvre」而非「maneuver」。

此外，加拿大的某些詞彙源自於法語和原住民歷史，如用來形容泥炭狀土地的「muskeg」，源自克里語 maskek （ᒪᐢᑫᐠ），意思為「低窪沼澤」。