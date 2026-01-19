加國總理為新能源農產訪中 陳冠廷：值得美方警惕的外交訊號

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

加拿大總理馬克·卡尼近期赴中國，雙方就能源合作、新能源汽車關稅調整，以及加拿大農漁產品出口等多項經貿議題進行實質對話，並對外釋出加中關係「務實調整」的政策訊號。馬克·卡尼受訪時，談及未來如何看待與加中關係，引發國際高度關注。民進黨立法委員陳冠廷今（19）日呼籲，美國應儘速鞏固加拿大、歐盟等傳統夥伴關係。

綜合各家媒體報導，陳冠廷指出，加拿大政府允許4萬9000輛中國電動車以6.1%的關稅稅率進入加國市場，回復到2024年加拿大對所有中國電動車加徵100%關稅之前的稅率，中國也將在未來3年內對加拿大汽車產業投入可觀投資。中方則預計3月前將加拿大芥花籽的加徵關稅從84%降至15%，並自3月起取消對加拿大芥花籽粕、龍蝦、螃蟹與豌豆的關稅，至少到2026年底前不會復課。

陳冠廷分析，此次加中互動，最值得注意的並非單一經貿項目，而是加拿大在公開論述中對雙邊關係定位的轉變。在相關訪談中，以務實、可預期的合作關係作為主軸，並提到構建「加中新型戰略夥伴關係」，這本身就是一個重要指標，反映部分美國傳統盟友正嘗試在高度競爭的國際環境中，重新尋找自身的外交與經貿平衡點。

「美國必須高度重視這樣的趨勢，如果盟友之間協調出現裂痕，最終只會讓極權體系找到可乘之機。」陳冠廷提醒，無論是加拿大、墨西哥，或是歐盟國家，這些傳統盟友關係的穩定程度，對美國自身戰略利益以及整個印太地區的合作架構都至關重要。

陳冠廷認為，加拿大開始與中國展開更為務實的對話，本身不必然等同於戰略轉向，但確實是一個值得美方警惕的外交訊號。美國應重新審視與鄰國之間的整體關係，包括美加、美墨之間的合作基礎，以及美國與歐盟長期建立的政治與經濟夥伴關係。

「這不只是雙邊外交問題，而是關乎整個自由民主陣營的戰略韌性。」陳冠廷強調，唯有鞏固這些傳統盟友網絡，民主陣營才能累積足夠的能量與一致性，來共同面對並回應中國、俄羅斯等極權國家在國際體系中的挑戰。

