加國總理訪中2眾議員證實配合離台 政界批對北京低頭

（中央社記者程愛芬溫哥華13日專電）加拿大總理卡尼今將啟程前往中國訪問，2名原在台灣訪問的執政自由黨眾議員何潔思與那隆德提前結束行程，並向中央社證實是因為「政府的建議」；加國政界對此批評這「無異於向北京的威權主義低頭」，有專家也指渥太華不智，尚未談判就服軟。

卡尼（Mark Carney）預計台北時間1月14日至17日訪中，而「加拿大聯邦眾議員訪問團」5名眾議員1月10日至16日來台訪問，但何潔思（Helena Jaczek）與那隆德（Marie-France Lalonde）2位眾議員提早在13日離開，代表團中的另3位在野保守黨眾議員則繼續在台行程。

廣告 廣告

根據這2名眾議員提供給中央社的聯合聲明表示，她們是根據「政府的建議」返回加拿大，但這並不改變加拿大對台灣的立場。

聲明指出，因為卡尼的訪中行程上星期才宣布，與她們訪台行程有所重疊，因此提早離台是為「避免加拿大外交政策產生混淆」，另說「我們將繼續支持總理為拓展印太地區可持續和多元化的貿易夥伴關係所做的努力。」

加拿大「環球郵報」報導，保守黨負責外交事務評論的眾議員莊文浩（Michael Chong）表示，自由黨議員提前結束行程的決定「無異於向北京的威權主義低頭」。他說：「為了避免冒犯一個威權政權而命令民選代表回國，這傳遞了一種訊息：便利凌駕於原則之上。」

莊文浩批評卡尼政府作為，稱「這種退縮削弱了我們的民主，削弱了我們與台灣的關係，並助長了北京的恐嚇。」他強調，台灣不應成為加拿大政府官員的負擔，台灣是民主夥伴，兩國人民關係密切，貿易往來頻繁，並且都致力於維護自由和法治。

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）口腔健康醫學院台裔教授山人幸琪看到自由黨議員的聲明也感到吃驚，因為這與加拿大一貫強調的「價值觀外交」出現明顯落差。

山人幸琪對中央社表示：當加拿大政府建議議員「為了避免混淆」而提前返國，會給外界一種印象：在面對威權政權（中國）的商業利益時，加拿大願意淡化對民主夥伴（台灣）的支持。這無疑給了北京一個訊號：只要在經貿上施壓，加國政府就會自我審查議員的行動。

加拿大全球台灣醫衛協會（GTMA）會長邱麗蓮批評卡尼政府「愚蠢至極」。她對中央社說：「都還未踏出國門與中國展開談判，怎麼就先投降服軟了呢？」

邱麗蓮說，在談判桌上講究的就是模糊策略，就算卡尼不願承認台灣是多好的民主盟友和貿易夥伴，至少也可以把台灣當一個好棋來下，好好制衡中國，竟沒想到卡尼政府連下棋的手段都沒有。

加拿大全球事務部助理副部長厄普（Weldon Epp）曾於2022年在眾議院加中關係委員會上作證時提到，就加拿大對中政策而言，加拿大與台灣的「非官方」關係具有「戰略模糊性」，這種做法使加拿大能夠以「非常模糊和靈活的方式」在該地區發展貿易、教育和科學研究聯繫。（編輯：唐佩君）1150114