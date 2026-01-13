加國總理訪陸令議員「閃人」離台？外交部回應了

加國總理訪陸，疑使訪台議員提前離開；我外交部今回應，其他團員仍訪台，台加交流仍持續深化。（劉宇捷攝）

外媒路透社報導，兩名加拿大國會眾議員何潔思與拉隆德週一發佈聲明表示，在加拿大總理卡尼訪問大陸前，他們將提早結束在台灣的訪問；此番突然的聲明被外界認為是因卡尼訪陸的政治力所影響。對此，我外交部回應，僅「部分團員」因故提前返國，其他團員則依照既定行程進行訪問，並強調我國會持續和加拿大共同深化交流。

加拿大國會眾議員何潔思（Helena Jaczek）與拉隆德（Marie-France Lalonde）週一聲明表示，這一部分的訪問（指訪台）已經結束，根據政府的建議，我們將返國；考慮到與上周才確認的總理訪問北京行程重疊，而避免與加拿大外交政策混淆至關重要。由於兩議員與總理卡尼皆屬自由黨，因此令人議論，而另外尚有三名保守黨議員也一同訪問台灣。

廣告 廣告

針對加國議員疑因政治因素提前「閃人」離台，外交部今（13）日說明回應，我方一向支持並積極促成台加兩國國會交流及互動，這次加拿大聯邦眾議員訪問團，由於「部分團員」因故必須先提前返國，其他團員則依照既定行程計畫進行訪問。

外交部也強調，台加雙方近年積極拓展在各領域的合作，同時也持續歡迎各界友人來台訪問，我方也將持續和加拿大共同深化各領域的交流以及合作。

【看原文連結】