加國解禁後 美TikTok方案也落地! 字節跳動仍是「單一最大」股東 北京回應了….

加拿大聯邦法院撤銷禁止TikTok的行政命令。 圖 : 翻攝自鳳凰網

[Newtalk新聞] 加拿大法院在昨 ( 22 ) 日解除了對 TikTok 的營運限制，美國的TikTok 方案也在今 ( 23 ) 日落地。

在今天的中國外交部例行記者會中，《法新社》記者提問， TikTok 昨天宣佈成立一家由美方控股的合資企業，以在美國開展業務。美國總統川普對這一舉動表示歡迎，並感謝中方。外交部對此有何回應？

「你提到的問題建議向中方的主管部門詢問。」中國外交部發言人郭嘉昆強調，中方在 TikTok 問題上立場是一貫明確的。

位於美國紅木灘的甲骨文 Oracle 總部。 圖：翻攝自 維基百科

23 日早些時候，TikTok 發佈公告稱，已成立 TikTok 美國資料安全合資有限責任公司（TikTok USDS Joint Venture LLC）。該合資公司將負責 TikTok 美國的資料保護、演算法安全、內容審核及軟體保障。

合資公司中，甲⻣⽂、銀湖資本、MGX 各持股 15%。其他投資⽅包括海納國際集團關聯企業 Vastmere 戰略投資有限責任公司、Alpha Wave Partners 等多家企業。其中，字節跳動保留 19.9% 的股份，仍為合資公司最大單一股東。合資公司還將由一個七人組成的董事會管理，董事會成員包括 TikTok CEO 周受資等。

TikTok 執行長周受資（前）。 圖：翻攝自 Sara Fischer 推特

據此前媒體報導，字節跳動會繼續擁有 TikTok 演算法的智慧財產權，並授權該合資公司使用。公告同時提到， TikTok 美國公司將負責電商、廣告、市場行銷等商業活動以及 TikTok 全球產品的互聯互通。據瞭解，該公司由字節跳動全資控股。

上述公司業務安排，意味著 TikTok 美國方案正式落地，超過 2 億美國用戶能夠繼續使用 TikTok。此外，從公告顯示公司架構、業務劃分看，TikTok 美國方案與蘋果公司在中國的「雲上貴州」運營方式極為相似。

