加國議員提前離台 邱垂正：中共外交脅迫全世界都看在眼裡

加拿大總理卡尼(Mark Carney)近期訪問中國，在此之際，兩名訪問台灣的國會議員卻表示將提前結束訪台行程，外傳與中國施壓有關。對此，邱垂正今天(13日)表示，中共的外交脅迫，全世界都看在眼裡。

邱垂正：『(原音)我想加拿大是一個民主國家，他們國會自主，我想他們議員都有很多的自主權。我們關注這個事項，我們認為這個中共任何的外交脅迫，全世界都看在眼裡。』

另外，對於有民眾疑似因誤信旅行社而申辦中國一次性邊境旅遊護照，導致返台後被取消台灣身分。邱垂正提醒若遇相關情況，可檢具事實向移民署申請身分回復，若這家旅行社是台灣的旅行社，則可向觀光署檢舉，因為台灣的旅行社依法不能代辦中國大陸的護照等證件，他要再次提醒國人切勿申請中國大陸的身分或護照，依照兩岸條例規範，將取消台灣身分。