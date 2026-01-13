加國議員訪台提早返國 陸委會：中共外交脅迫全世界都看在眼裡

加拿大議員訪台，臨時提早返國一事，陸委會主委邱垂正今日表示，我方認為中共任何的外交脅迫，全世界都看在眼裡。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕加拿大總理卡尼(Mark Carney)近期展開訪中行程，與此同時，2名正在台灣訪問的同黨國會議員昨天表示將提前結束訪台行程。對於加國議員提早返國原因，傳出是中國在背後施壓？陸委會主委邱垂正今日表示，我方認為中共任何的外交脅迫，全世界都看在眼裡。

據外媒報導，與加拿大總理卡尼同黨的國會議員何潔思(Helena Jaczek)與拉隆德(Marie-France Lalonde)12日發聲明表示他們將在政府的建議下，提前結束訪台行程返國。

邱垂正出席「港覺濠台」徵選活動頒獎典禮時受訪表示，加拿大是一個民主國家，有國會自主，國會議員都有自主權，我們關注這個事情。我方認為中共任何的外交脅迫，全世界都看在眼裡。

此外，在吳豊山職辭後，海基會董事長新任人選何時出爐？邱垂正說，相關作業都在加緊進行當中，會在適當時機對外公布；針對是否在農曆年前正式公布？邱回應，「應該是沒問題」。

