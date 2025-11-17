加國1省廢測速！他列4點批台「斂財」狂插相機

生活中心／饒婉馨報導

有一位網紅昨（16）日發文表示，加拿大安大略省近日宣布全面廢除測速照相，並寫下省長發表廢除的原因。他對於台灣的測速照相列出4點表示，「台灣測速照相就是斂財工具無誤」。貼文曝光後，引來大批網友留言認同，表示台灣的交通規則真的需要加油。





加拿大安大略省全面廢除「測速照相」，網紅Cheap引用開罵台灣測速照相就是「斂財工具」。（示意圖／民視新聞）

網紅Cheap昨（16）日在臉書粉專分享，加拿大安大略省廢除測速照相，並補充說明「加拿大省長覺得，測速照相不是為了安全，是為了斂財，因為駕駛收到罰單都是好幾周後的事，根本不能即時糾正行為，也無法解決問題，從道路設計下手，更能改善交通（像是圓環、減速帶），因此決議廢除測速照相」。對此，他直言台灣的「斂財工具」就是測速照相無誤，並列出不合理的地方，分別為以下4點：（一）地方政府已把罰單收入先列為預算，等於是先點菜，等你端上桌、（二）罰單收入，地方政府先拿走75%，其他24%當績效獎金，1%上繳中央，簡單說，罰你錢的人也能分錢，我當然爽爽開、（三）不去改善道路、檢討限速，只會插相機，馬路做的很寬，然後放一台相機，白癡嗎？ 要不然筆直四線道限速50，超速就罰你、（四）最大的打臉，超速肇事僅佔2.13%，所以你是照爽的？

許多台灣用路人也紛紛提出不合理的地方，甚至表示：根本是國旅限制器。（圖／翻攝自臉書粉專《Cheap》）

Cheap也在留言區貼出2張照片表示，「限速60，再要你當心兒童」、「比日本一些高速公路還寬、還直，限速60？」。貼文曝光後，網友紛紛留言分享自己的經驗和看法，「我是覺得測速照相還是要有，但台灣實在太多，出問題就是插測速，這麼簡單就能當交通官員嗎？」、「不能同意你更多！簡直莫名其妙，我去日本自駕十天沒看到半根相機，日本交通有比較不好！？」、「悲觀地認為，測速罰款這件事情不會停」、「到底什麼時後要改 每次上路真的很不爽」、「普發現金要想辦法賺回來」；有部分人認為「遵守法規要命一樣」、「守法比人的危安大 就是合理專業標準設置」，還有網友無奈表示「所以國旅沒救了」。



