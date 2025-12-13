加國33歲「J級胸器」女網紅泰國墜亡 生前最後發文藏玄機

以極端整形手術聞名、擁J罩杯傲人「胸器」的加拿大網紅「瑪麗‧瑪德蓮」（Mary Magdalene）日前在泰國普吉島一間飯店墜樓身亡。這名33歲網紅本名為丹妮絲·伊馮·賈維斯·貢戈拉（Denise Ivonne Jarvis Gongora），死前最後發文引《楚門的世界》台詞引發熱議。

加拿大網紅「瑪麗‧瑪德蓮」泰國飯店墜亡。（圖／翻攝IG「marymagdalenedied」）

據《每日郵報》（Daily Mail）引述當地媒體報導，這名墨西哥裔加拿大籍網紅9日入住芭東塔飯店（Paton Tower）一晚。不料，數小時後，從9樓房間的陽台墜落。遺體在下午1時30分後，由酒店員工在停車場發現。當地警方已確認其身份，並向家屬相關人士證實死訊，貢戈拉遺體已從芭東醫院轉送至瓦奇拉普吉醫院進行完整驗屍，以確定確切死因。

死亡前不久，她在社群媒體上發布了1998年電影《楚門的世界》的結尾場景，並附上自己的童年照片。在該場景中，金·凱瑞（Jim Carrey）飾演的楚門·伯班克鞠躬說道：「如果再也見不到你，祝你午安、晚安、晚安。」她還將其中一個Instagram帳號的用戶名改為「MaryMagdaleneDied」（瑪麗·瑪德蓮已死）。

哥哥伊凡曾在社群媒體上分享妹妹整型前照片。（圖／翻攝IG「 skinny_fists 」）

事發後，她的哥哥伊凡在社群媒體上分享了一張與妹妹在墨西哥共進午餐的照片，寫下令人心碎的悼念文。他寫道：「我希望我花更多時間了解妳。妳非常有趣、非常有創意，遠超過我。我愛妳的程度無法用言語表達。妳是我的世界。我希望一切能有所不同。謝謝妳的一切，我愛妳，妹妹。」

貢戈拉在社群媒體上擁有約50萬名追蹤者，以極端整形手術、紋身改造聞名，其J罩杯、約9.5公斤的誇張上圍，尤為引人矚目。據稱花費高達數十萬英鎊，在成人影像圈與社群平台累積大量關注。她經常從哥倫比亞到俄羅斯等地進行手術且多次瀕臨死亡，一次臀部在非法注射後開始「腐爛」，她用強力膠封住傷口。她還曾因眼球刺青成藍色和黃色而差點失明，2022年她透露因唇部手術過多而無法閉合嘴巴。

「瑪麗‧瑪德蓮」險因眼球刺青成藍黃色失明。（圖／翻攝IG「marymagdalenedied」）

儘管沉迷於整形手術，她有時也表達過後悔，並渴望恢復更自然的外貌。2023年她在一篇情感貼文中承認，自己「陷入永無止境的整形循環」，不斷動手術修復失敗的手術。她說：「這不再是有趣的小冒險，而是在各方面都令人筋疲力盡。我的時間、銀行帳戶、精力、健康都被耗盡。長遠來看，你只是把自己挖進一個非常昂貴且耗時的洞裡。」

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

