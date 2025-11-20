加大力度打壓宗教 外媒：中國正式批捕18名錫安教會成員

中國地下基督教會「錫安教會」今年 10 月遭大規模抓捕後，情勢持續升高，有 18 名錫安教會領袖已於 18 日被廣西北海市檢察院正式批准逮捕。 圖：翻攝自 X CHANG TIAN 田暢

[Newtalk新聞] 中國地下基督教會「錫安教會」今年 10 月遭大規模抓捕後，情勢持續升高。關注中國宗教自由的國際 NGO「對華援助協會」（China Aid）創辦人傅希秋 11 月 19 日在 X 平台證實，有 18 名錫安教會領袖已於 18 日被廣西北海市檢察院正式批准逮捕，意味著他們即將面臨審判，最高恐被判處 3 年徒刑。

據《德國之聲》報導，傅希秋指出，這波鎮壓始於 10 月 9 日，共 23 人遭拘捕，其中 5 人已取保候審；其餘 18 人先以「刑事拘留」名義羈押，多日來「被單獨關押、秘密審訊」，家屬也持續遭政府施壓。如今，當局以「政治動機的罪名」正式逮捕這批教會領袖。他批評：「他們只是忠心牧養一個未登記、拒絕被中共監控的大型基督教會，卻被當成罪犯……中共把牧者變成政治犯，藉此恐嚇全中國的獨立教會：不服從，就摧毀。」

「人權觀察」中國部研究員亞力坤・烏魯尧勒（Yalkun Uluyol）則在 X 平台呼籲，北京當局應撤銷所有指控，並立即釋放被拘押的 18 名領袖。遭捕者中包括錫安教會創辦牧師金明日（Ezra Jin）。他於 10 月 10 日因涉嫌「非法利用資訊網路」被刑拘。其女兒 Grace Jin 向《路透》表示，在國際關注下，金明日於 10 月 14 日獲准會見律師；但她仍擔心患有糖尿病的父親在羈押期間健康惡化。

中國宗教活動受《宗教事務條例》管理，而官方 9 月發布的《宗教教職人員網路行為規範》亦引發外界關注。規範要求宗教人士「熱愛祖國、擁護中共領導」，不得透過網路與境外勢力聯繫，且若要在線上講道必須事先申請。「人權觀察」評論，這項規定「實質上剝奪民眾接觸非中共控制宗教教義的自由」。

官方數據顯示，中國登記於官方教會的基督徒逾 4400 萬，但研究機構估計，全中國仍有數千萬家庭教會信徒處於灰色地帶，近年來面臨愈來愈嚴苛的查緝。

