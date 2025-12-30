加大AI競爭力 Meta收購中國血統AI代理平台Manus
臉書母集團Meta週一（12/29）宣布，收購中國AI新創平台Manus，Manus創辦人肖弘將出任Meta副總裁。Meta藉由此次收購案再度展現執行長祖克柏大舉投資AI事業的決心。不過也有聲浪質疑美國企業收購具有中國血統的新創公司，可能危害國家安全。
Meta週一發布聲明表示，將收購總部位於新加坡的AI代理（AI Agent）平台Manus。聲明中說，會繼續營運並販售Manus的AI業務和服務，未來也將整合該平台進入Meta的消費者和商業產品。相關交易金額等細節則尚未公布。
Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近年誓言將AI列為該公司主要任務，並已投入數十億美元招攬研究人員、成立數據中心、發展新模型。
中國「澎湃新聞」報導，Manus今日（12/30）在官網證實這項收購案，並強調該公司將繼續在新加坡營運。Manus首席執行長肖弘透過聲明表示：「攜手 Meta使我們能夠在不改變Manus運作方式和決策機制的前提下，在更強大、更可持續的基礎上發展。我們對Meta與Manus合作的前景充滿期待。我們將繼續反覆運算產品，為使用者提供超預期的服務，這是 Manus 從上線至今得以存在和發展的根本原因。」
有消息指出，Meta以數十億美元收購Manus，而待收購案完成後，肖弘將擔任Meta副總裁。
Manus是北京蝴蝶效應科技公司所推出的通用型AI代理平台，今年3月亮相後爆紅。官方宣稱，該平台的核心優勢在於能獨立執行複雜任務並直接交付成果，而非僅提供建議。Manus已廣泛應用於企業服務、個人生產力、政務民生等場景，涵蓋簡歷篩選、金融分析、智慧辦公、醫療輔助等多元需求。
蝴蝶效應公司今年稍早在中國大舉裁員，並將總部遷至新加坡，據說是為了規避美國限制而與中國完全切割。在Meta完成收購Manus後，蝴蝶效應將維持獨立運作。
今年5月，Manus獲得Benchmark領投的7500萬美元B輪融資（估值5億美元），當時有不少國會議員和投資人質疑美國企業與具有中國血統的AI創投公司合作。
共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）當時在X平台發文批評：「誰覺得這是個好主意，讓美國投資人拿錢投入我們在AI領域的最大競爭對手？這只會讓中國共產黨利用這項科技在經濟上和軍事上挑戰我們的地位。我可不覺得這是個好主意。」
