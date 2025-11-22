加媒刊辦事處投書：台灣應在氣候談判占有一席之地
（中央社記者程愛芬溫哥華21日專電）適逢聯合國氣候變化綱要公約第30屆締約方大會（UNFCCC COP30）舉行，溫哥華商業周報（Business in Vancouver）日前刊登駐溫哥華辦事處處長劉立欣投書，強調台灣在綠能減碳上的成就和加拿大支持台灣的重要性。
溫哥華媒體Pancouver也刊登環境部長彭啟明投書，說明台灣在減緩全球氣候暖化上做出的努力。
劉立欣在「台灣理應在全球氣候談判中占有一席之地」（Taiwan deserves a seat at the global climate table）的文章中強調，儘管台灣不是聯合國會員，也不是UNFCCC締約國，但台灣多年來堅定投入全球氣候行動。
台灣除了於2023年修訂「氣候變遷因應法」，將2050年排放目標設為法定目標；2024年總統賴清德率領成立「國家氣候變遷對策委員會」，推動「國家希望工程」，確保減碳政策兼顧經濟發展與公正轉型的需求。
文章提到，過去幾個月以來，台灣陸續推出「總體減碳行動計劃」、「國家自定貢獻3.0」及碳費制度，並透過「全球合作暨訓練架構」研習營與加、美、澳、日等25個友好夥伴分享海洋保育實踐。
劉立欣對中央社說，加拿大一直非常支持台灣有意義參與國際組織，11月12日在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）外長會議後發表的聯合聲明，其中不僅重申維護台灣海峽和平及穩定的重要性，也支持台灣國際參與。
她指出，加拿大不僅在語言文字上支持台灣，實際與台灣在綠色科技、潔淨能源的合作非常緊密。例如這個月加拿大自然資源部派官員訪問台灣，與經濟部能源署進行年度能源工作小組會議，討論天然氣、地熱、氫能以及能源政策；上個月加拿大氫能協會和台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟簽署合作備忘錄，雙方決定在氫能基礎建設的測試及生產、氫能載具及燃料電池等技術的發展及經驗交流合作。
劉立欣相信加拿大和志同道合的夥伴會持續支持台灣這個再生能源和氣候治理上的好夥伴，今年COP30台灣未能參與，COP31將再接再厲。
另外，環境部長彭啟明在Pancouver投書，詳述台灣因應氣候變化所做的一系列努力，說明賴總統2024年一上任就推動的五大淨零轉型策略；2025年台灣提交了一份清晰透明的2035年國家自定貢獻（NDC），明確設定低碳轉型目標，並定期發布進展，展現履行全球減排責任的承諾。
COP30於10日至21日在巴西亞馬遜雨林城市貝倫市（Belem）舉行。（編輯：唐聲揚）1141122
