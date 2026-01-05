加媒稱委內瑞拉命運 對加拿大是一個警示

（中央社記者程愛芬溫哥華4日專電）美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）對加拿大造成了衝擊，有加拿大媒體社論報導，這種行徑標誌美帝國主義登場；也有專家提到這將嚴重衝擊加拿大石油經濟，是一記警鐘。

加拿大最大報業「環球郵報」（Globe and Mail）的社論今天以「委內瑞拉的命運對加拿大是一個警示：美國軍事行動抓捕馬杜洛標誌著美帝國主義正式登場」為題，開頭先批評了馬杜洛罪行罄竹難書，沒有人需要為他流淚惋惜。

但文章隨後提到，不要對美國有任何期望，因為總統川普（Donald Trump）對恢復委內瑞拉的民主毫無興趣，也無意幫助那些在過去30年裡飽受馬杜洛及其前任掌權者摧殘的人民。「掠奪」是唯一能形容這件事的詞彙。

社論稱，川普的動機簡單而古老：帝國主義。

事件標誌著一個帝國主義的美國現身了，而領導美國的總統除了叢林法則之外，不承認任何法律。川普甚至將注意力轉移到其他地方，周六他曾提到，「必須對墨西哥採取行動」。

文章稱，西半球的每個國家都應該感到擔憂，尤其是加拿大。川普一直覬覦加拿大，望將其吞併為美國的第51個州。

社論提到，川普政府的帝國主義意圖在去年底發布的最新「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）中昭然若揭，該戰略實際上是一份公開控制西半球的藍圖，隱晦地將加拿大、墨西哥以及中南美洲國家視為服務美國利益的附庸國。

「環球郵報」社論稱，川普政府所設想的世界，對加拿大的主權構成威脅。儘管川普曾承諾不會對加拿大動用武力，但即便他信守諾言，也依然有無數種方法可以透過經濟脅迫來讓加拿大成為囊中物。

文章稱，加拿大要認清與大國當鄰居的殘酷現實，一方面仍需要與美國繼續保持緊密夥伴關係，但同時也要加快步伐，減少對美國經濟的依賴，只要增加每一個新的出口市場，就會削弱川普對加拿大的影響力。

在英屬哥倫比亞大學（UBC）任教的潘克拉茨（Adam Pankratz）在「國家郵報」（National Post）發表文章，稱川普對委內瑞拉出手，也代表對加拿大經濟攻擊展開新戰線，因為委內瑞拉的石油若在美國掌控下重新開採和輸出，直接侵蝕加拿大石油經濟利益。

據倫敦能源研究所稱，委內瑞拉擁有全球約17%的石油儲量，即3030億桶，超過了沙烏地阿拉伯，是加拿大亞伯達省儲存量的2倍。委內瑞拉的石油大多來自奧里諾科河流域（Orinoco Belt）的重油，與亞省油砂產出的石油相似。

由於多年來管理不善及受到制裁，委內瑞拉石油產量急劇下降，世界大石油公司相繼撤資，目前雪佛龍（Chevron）是唯一持續在委內瑞拉營運的美國能源公司。反觀亞省石油業近20年持續成長，成為美國最大石油進口源。

潘克拉茨說，美國墨西哥灣沿岸的煉油廠經過精心設計和建造，專門用於加工和裂解委內瑞拉和加拿大等地的重質原油。正因如此，儘管加拿大對美國石油輸出呈現大順差，川普仍不敢輕易對亞省石油課徵高關稅。

原因很簡單：墨西哥灣沿岸的煉油廠不可能在一夜之間就轉向處理輕原油，例如美國頁岩油，這種轉變需耗資數年和數十億美元。然而，如果未來美國煉油廠有其他可靠的重質原油來源，加拿大原油的價值就遠不如現在。

潘克拉茨認為，加拿大要和時間賽跑，委內瑞拉石油要恢復全面生產還需要幾年時間，因此加拿大要加速建造一條或多條通往海岸的輸油管，將石油盡可能地在國際市場上尋求公平的價格，而不是受制於美國，被迫提供折扣。目前，加拿大超過80%的石油輸出力都流向美國。

已退休的加拿大外交官巴伯（Shawn Barber）也持同樣看法，認為委內瑞拉石油產業將出現新局面，對加拿大是一個不容忽視的經濟風險。

他稱，90年代的委內瑞拉曾是美國最大的原油出口國，後來加拿大才取而代之。幾年後若委內瑞拉石油產量復甦，必將傷害加拿大，因此大力推進原油市場多元化是刻不容緩的目標。（編輯：陳承功）1150105