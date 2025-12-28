加學者：中國學術不自由 認識中國從探索台灣著手

（中央社記者程愛芬溫哥華27日專電）加拿大重啟與中國的關係，學術界渴望進一步研究中國。有加拿大學者表示，因為中國控制資訊流通和言論自由，想真正認識中國並不容易；從台灣著手，可以更好地接近中國，更好地理解台海地區和全球地緣政治的關係。

朱麗亞（Julia G. Bentley）目前在加拿大亞太基金會、多倫多大學和約克大學擔任研究學者。她原是職業外交官，曾派駐中國和台灣。

2025年春季，朱麗亞在台灣大學中國大陸研究中心駐點3個月，與100多名學者交流後，認為台灣是當今研究中國的重要基地。

朱麗亞在加拿大亞太基金會、約克大學亞洲研究中心（York Centre for Asian Research）和渥太華大學國際政策研究中心（CIPS）分別撰文，彙整了在台灣研究中國的利基，包括：可享受中文教學和沉浸式國語學習環境；台灣與中國大陸有文化親近感，源自於共同的歷史、習俗、宗教信仰和民間傳統；台灣有開放的學術環境，媒體和出版自由，可自由開放地使用任何語言進行學術和公共討論。

其他利基還有：能夠將中國大陸文獻置於其意識形態和歷史脈絡中解讀；能提供多元化非西方視角的學術和政策網絡；台灣學術專長獲國際認可，尤其在直接接觸中國學者的機會減少的情況下；能夠獲得研究經費，包括獎學金和助學金；在社會科學研究領域，台灣與西方在研究主題、方法和理論上擁有共同的學術典範；台灣各大學開設的英語課程豐富。

朱麗亞在文中說，加拿大須更好地處理與中國的雙邊和多邊關係，從而有效應對中國帶來的影響力。直接到中國開展研究是好方法，但考量中國對研究人員的諸多限制和自身安全，須靈活調整中國研究方式。

她說：「台灣在參與大中華文化圈活動和培養下一代國際中國問題專家方面經驗豐富，可幫助學生提升語言能力、深入研究中國問題。它還提供了與區域學術和政策網絡互動的機會，能提供關於中華文化圈、兩岸關係和區域動態的全新非西方視角。」

文中指出，儘管兩岸交流熱度比過去10幾年少了很多，但仍存在許多文化學術和民間互動。「台灣的專業知識儲備依然雄厚，相較於中國大陸日益萎縮的機會，台灣為中國研究提供了充滿活力的環境。」

朱麗亞強調，加拿大需要專家引領來認識中國正在發生的事情。「台灣就是這個使命的跳板。加拿大將受益於擁有更多了解中國現狀、精通中文並理解海峽兩岸中華文化圈觀點的人才。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣表示，朱麗亞是非常資深的外交官，曾任職中國、台灣、印度和馬來西亞，感謝她對台灣學術研究自由和品質的肯定。

劉立欣說：「過去加拿大對台灣研究的興趣沒有那麼濃厚，但越來越多專家認識台灣的價值。非常歡迎對大中華文化圈和亞洲領域有興趣的人多探索台灣。」（編輯：陳妍君）1141228