加密市場遭重擊 比特幣跌破 8.6 萬美元 市值 6 週蒸發 1.2 兆美元

火報記者 陳銳/報導

加密貨幣市場全面承壓，隨著全球風險資產遭到拋售，比特幣與以太坊雙雙跌至數月低點。市場對科技股估值過高的疑慮升溫，加上美聯儲短期內放鬆政策的預期降溫，使避險情緒快速攀升。

比特幣下跌 2.1%，跌破 86,000 美元大關，以太幣同樣回落逾 2%，跌至四個月低點 2,777.39 美元。兩大加密資產本週跌幅均約 8%，反映市場情緒急遽轉弱。

分析人士表示，加密貨幣作為高風險資產，一向是投資人情緒變化的敏感指標。近來 AI 概念股大幅回檔、波動率指數（VIX）飆升，都顯示市場風險偏好正在升溫向下轉折。IG 市場分析師 Tony Sycamore 指出：「若比特幣的跌勢持續反映整體風險情緒惡化，市場可能面臨更嚴峻的情況。」

廣告 廣告

市場對科技股估值過高的疑慮升溫，加上美聯儲短期降息預期降溫，資金加速撤離高風險資產。圖:istockphoto

根據 CoinGecko 統計，過去六週內，加密貨幣整體市值已蒸發約 1.2 兆美元。香港市場上的現貨比特幣 ETF 同樣走弱，中國資管（3042.HK）、Harvest（3439.HK）與博世拉（3008.HK）三檔產品週五皆下跌近 7%。

比特幣今年一度因監管環境改善與機構需求升溫而走強，10 月更突破 12 萬美元創歷史新高。然而，上月的急跌仍對市場造成深遠衝擊。因恐慌性賣壓與流動性不足交織，市場在短時間內出現大規模槓桿清算，總額超過 190 億美元。

Sycamore 形容，崩盤後的市場「持續處於分裂與失序狀態」。目前比特幣年初以來轉為下跌 8%，以太幣則下跌近 16%，雙雙抹去今年全部漲幅。

加密貨幣下跌也衝擊與之綁定的上市企業。過去一年，部分公司因比特幣漲勢而積極在資產負債表持有加密資產，使股價大幅受益；但行情反轉後，這些公司承受明顯賣壓，代表性囤幣企業 MicroStrategy（MSTR.O）本週股價下跌 11%，已回落至一年低位。其日本同業 Metaplanet（3350.T）自 6 月高點以來更重挫近 80%。