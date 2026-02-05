加密幣圈遭清洗 比特幣曾低至6.23萬美元
[NOWnews今日新聞] 全球加密幣圈持續震盪，比特幣於美國時間週四一度跌至6.23萬美元，為2024年11月以來最低，後又略微回升至6.4萬美元左右的水平。部分分析認為，7萬美元是需要關注的關鍵價位，如果跌破這個數字，比特幣不排除將遭受更大損失，而光是本週，該加密幣跌幅就已高達20%。
財經外媒《CNBC》報導，Coinshares研究主管巴特菲爾（James Butterfill）直言，如果未能守住7萬美元的關鍵價位，比特幣很可能進一步跌至6萬到6.5萬美元區間，投資人對於這種曾被譽為「數位黃金」、號稱能對抗通貨膨脹和宏觀經濟不確定性的獨特資產，信心持續動搖，並重新衡量實際效用，也許不再視其為法定貨幣和黃金等傳統避險工具的替代品。
不只比特幣，其它加密幣如以太幣、Solana幣等，表現也都相當慘澹，FG Nexus數位資產首席執行官維諾維克（Maja Vujinovic）受訪時表示，比特幣不再靠炒作交易，它的故事已經失去部分戲劇性。
報導指出，在這之前，不少幣圈人士都認為，大型投資機構支撐了比特幣的價格，但現在看來，正是這些機構型投資者發生「實質性逆轉」、拋售比特幣。加密幣數據分析平台CryptoQuant指出，去年同期購買了46000枚比特幣的美國交易所交易基金（ETF）將在 2026年成為淨賣方。
比特幣是否值得繼續持有？該如何處理？
分析指出，以比特幣投資人而言，並沒有所謂絕對正確的做法，具體取決於比特幣在其整體財務規劃中的定位，以及投資人實際上能承受的波動程度，近期的波動提醒市場，加密貨幣仍屬於投機性資產，而不是大多數投資組合的核心組成部分。
理財規劃師法蘭克（Vered Frank）建議，可將加密幣作為多元化投資組合的一小部分即可，即便財務基礎雄厚、風險承受能力高，1%到5%的配置比例也是合理的，不應該取代股票、債券或應急儲蓄。
Bone Fide Wealth聯合創始人博內帕斯（Douglas Boneparth）則認為，波動是比特幣的特性、而非缺陷，最近的拋售潮不一定會削弱持有比特幣的長期價值，畢竟比特幣的限量供應、獨立於政府和央行的特性，被認為是支撐其長期價值的關鍵因素。
