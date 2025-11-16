加密幣攻略2／購幣選境內還是海外交易所？ 專家揭「2%配置」生存法則

加密貨幣站在全球趨勢浪頭，一步步走向主流金融舞台。

美國總統川普上任擁抱加密貨幣，台灣產業也有新進展，金管會公布完成洗錢防治登記的虛擬資產服務業者（VASP）名單，未來將朝《虛擬資產服務法》前進；目前已有9家平台業者通過審查，能合法經營相關業務。其實，透過交易所購幣是一個管道，而投資人常糾結要從境內或海外交易所開始，專家指出，境內或海外交易所面對的風險程度差異不大，投資人可適度分散風險，前期先以小額入金嘗試。

加密貨幣自今年美國總統川普上任後，地位跟著水漲船高；今年九月底，金管會證期局公布完成洗錢防治登記的虛擬資產服務業者（VASP）名單，未來將朝高度監管的《虛擬資產服務法》推進；此舉意味通過審查的業者、虛擬資產服務提供者，能合法經營相關業務。

廣告 廣告

交易所可分為境內和海外，境內交易所的用戶資金受銀行信託託管，投資人可直接用法幣（新台幣）出入金做交易，只不過幣種相對有限，多以主流幣種為主，例如比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、狗狗幣（Dogecoin）、Solana（SOL）或穩定幣等，且僅提供現貨交易。

要注意的是，透過境內交易所容易受限規模出現深度「滑價（Slippage）」，也就是預期和實際成交價差距過大，通常發生在市場波動大或流動性不足時，台灣指標交易所為MaiCoin/MAX、幣託（BitoPro）、HOYA BIT等。

至於海外交易所能操作的幣種較為多元，且交易量大、流通性較高，但不得用新台幣出入金，常見的入金方式為在境內交易所兌換穩定幣再轉出、信用卡購幣，或以美元資產國際電匯入金，其中，從境內交易所兌換穩定幣成本最低，而海外指標交易所有幣安（Binance）、OKX、Bybit等。

此外，投資加密貨幣常見風險有幣種歸零、駭客入侵、交易所擠兌或倒閉等，究竟該選擇境內還是海外平台？幣圈達人腦哥說，兩者安全性只有98%和99%的差距，「因為交易所被駭或倒閉不分海內外，從技術層面來看，沒有絕對安全。」但可以從成立時間、是否具公信力、是否公開「資產儲備證明（Proof of Reserve）」、及是否歷經熊市仍穩定營運做為基本篩選門檻。

倒是境內交易所因資金受銀行信託託管，多了層保障，不過，配置近2%資產在加密貨幣的投資達人哆啦王提醒，境內交易所走向登記制是加分項，卻不是零風險保證，因此將資產分散到不同交易所也是作法之一，甚至能分散到不同幣種；他和吳牧恩都認為，投入幣圈的資產占比應該要以「即使歸零也不影響生活」作為前提。

更多鏡週刊報導

加密幣攻略3／不想保管私鑰也能投資！ 專家揭「買ETF更安全」投資路徑

加密幣攻略1／國安級買盤進場！ 教授示警：你的資產至少2%不能缺「它」