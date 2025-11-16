加密幣攻略3／不想保管私鑰也能投資！ 專家揭「買ETF更安全」投資路徑
想進入幣圈，除透過境內、海外交易所買幣外，專家表示，透過傳統金融管道也能參與幣價波動，好處是免去直接買幣、管理、保存等繁雜手續；另外，台股ETF也有2檔相關ETF可參考。
「加密貨幣交易所具備去中心化特性，但要是遺失私鑰或助記詞，就等同遺失資產，這對不善保管的投資人來說，中心化金融機構反而多了保障。」台北科技大學教授吳牧恩說道。像是藉由美國券商買進ETF參與幣價漲跌，透過傳統金融管道參與幣價波動，都能免去直接買幣、管理、保存等繁雜手續，以此降低技術門檻和風險。
以美國為例，SEC（美國證券交易委員會）現階段已核准12檔比特幣ETF，其中，貝萊德（BlackRock）發行的iShares比特幣信託ETF（IBIT）規模最大、流動性最高；若對以太幣（Ether）有興趣，也能考慮同為貝萊德發行的iShares以太坊信託ETF（ETHA），兩者費用率皆為0.25%。
此外，要是看好鏈上經濟，也能參考國內上市的ETF，目前有兩檔分別是00909（國泰數位支付服務）和00762（元大全球AI），其中成分股皆有微策略（Strategy Inc.）等鏈上資產公司；微策略是首家以比特幣作為主要儲備資產的公司，更是全球持幣最多的公司，根據BitcoinTreasuries統計，微策略11月12日持有比特幣數量已逾64萬枚。
要提醒的是，全球加密幣高達上萬種，投資時應以主流幣為主，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻就指出，評斷幣種的價值標準有三：背後技術、實際應用場景及是否經過市場驗證，「市值越大，市場信任度越高。」而現階段全球市值前兩大的加密貨幣為比特幣和以太幣，最值得留意。
她補充，比特幣被視為「數位黃金」，主要用來保值與長期存放，總量2100萬枚，且每4年減半特性凸顯固定供給、稀缺的價值基礎；而以太幣被視為「數位石油」，是一種使用性資產，例如在以太坊進行智能合約、應用程式或操作，背後都是以太幣作為燃料支出手續費。
此外，吳牧恩和投資達人哆啦王都建議，初入幣圈要先以小額買進逐步了解市場，也能透過「定期定額平均法」（Dollar-Cost Averaging, DCA）分散幣價波動風險，克服情緒干擾，多數境內及海外交易所皆有提供小額定期定額投資。
加密幣攻略1／國安級買盤進場！ 教授示警：你的資產至少2%不能缺「它」
加密幣攻略2／購幣選境內還是海外交易所？ 專家揭「2%配置」生存法則
