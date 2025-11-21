加密幣攻略4／比特幣崩85%！全球41萬人爆倉 專家示警：仍在暴跌循環期

比特幣在短短1個多月內從高點崩跌逾85%，今年累積漲幅全數蒸發，市場瀰漫恐慌情緒，恐懼指數更跌至今年新低。槓桿爆倉、多單停損、ETF資金撤退加速賣壓湧現，連鎖反應使這波跌勢下殺又急又猛。

比特幣自10月以來出現猛烈平倉潮，價格從12,000 美元以上的高點一路崩跌，直到近期跌勢仍未止；21日晚上（台灣時間），盤中還一度觸及80,600美元，短短一個多月跌幅超過85%，今年以來累積漲幅全數回吐，幣圈投資人臉色鐵青。

廣告 廣告

根據Coinglass資料，過去24小時全球已有超過41.5萬人爆倉，爆倉金額高達 22.1億美元。加密市場情緒指標「CMC恐懼與貪婪指數」最新數值僅11，落入今年以來最低檔的「極度恐懼（Extreme Fear）」區間，甚至比4月關稅股災時的15還要悲觀。

市場賣壓同樣反映在美國比特幣現貨ETF，根據SoSoValue數據顯示，美東時間 11月20日，比特幣現貨ETF單日總淨流出達9.03億美元，創下近期最大撤出潮，其中規模最大的貝萊德比特幣ETF（IBIT）單日淨流出就高達3.55億美元，顯示機構資金正快速撤離。

「比特幣短線趨勢走空，可能會像過往一樣，出現急跌，然後才會開始築底。」宏遠投顧陳國清副總指出，比特幣被部分犯罪集團用作洗錢工具，近期英國、美國、台灣皆加大查緝詐騙與虛擬資產犯罪集團，大量沒收的比特幣被迫變現，反而造成市場額外拋壓。

此外，市場盛傳川普政府可能針對比特幣課稅，此一重大利空加速賣壓湧現；再伴隨大量多單停損、賣壓湧現，引發連鎖賣壓踩踏，使得比特幣價格出現加速的崩跌性大跌。

回顧過去10年比特幣走勢，陳國清表示，幾乎每3至4年就會出現一次「大漲後的大跌」循環，而此波暴跌也出現類似氛圍。他補充，比特幣價格下殺確實會牽動部分投資人賣出美股部位補比特幣部位，因此短線上美股也受到影響，但兩者並非完全一致性連動。

他提醒，美股四大指數與大型科技股皆處於相對高檔，短線震盪不可避免，「比特幣暴跌確實會在短期牽動市場情緒，但若把它視為拖累股市流動性的主因，就有些過度解讀了。」他強調，後續仍需觀察美股基本面與資金流向，才能判斷影響程度。

更多鏡週刊報導

加密幣攻略1／國安級買盤進場！ 教授示警：你的資產至少2%不能缺「它」

加密幣攻略2／購幣選境內還是海外交易所？ 專家揭「2%配置」生存法則

加密幣攻略3／不想保管私鑰也能投資！ 專家揭「買ETF更安全」投資路徑