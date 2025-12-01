加密貨幣再崩跌！黃立成5400萬又蒸發 網酸：送麻吉大哥回家吧

比特幣崩跌，黃立成帳戶再度被清算。翻攝蕭上農臉書、資料照片



今年幣圈實在太有話題！今天（12／1）加密貨幣再度劇烈震盪，比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等均出現下跌，一度滑落逾5％，轉戰加密貨幣市場知名的「麻吉大哥」黃立成，今天再度遭到清算，根據了解，黃立成一度增值到208萬美元（約新台幣6536萬元），歷經閃崩，目前剩下約36萬美元，等於慘賠172萬美元（約新台幣5402萬元）。網友與投資人紛紛留言，「把麻吉大哥送回家吧」。

《彭博社》稍早指出，加密貨幣市場今日亞洲早盤交易時段暴跌，比特幣盤中一度跌破8.7萬美元、下滑幅度超過5.1％；而以太幣同樣是跌破5％、一度失守2900美元。其他加密貨幣如狗狗幣（DOGE）、艾達幣（ADA）等，跌幅也破5％。

「iCook 愛料理」創辦人、INSIDE網路趨勢觀察創辦人蕭上農，今天在臉書發文表示，近年轉戰虛擬貨幣市場的「麻吉大哥」黃立成成為受災戶，以太幣多頭部位從浮盈轉為浮虧並被清算。

蕭上農進一步指出，黃立成前幾天充值的100萬美元資金，之前一度增值到208萬美元，但受到這波下跌影響，目前剩下36萬美元，損失172萬美元（約新台幣5402萬元）。

據了解，區塊鏈數據平台Lookonchain上月22日揭露資料，黃立成標記為「Machi」（@machibigbrother）的加密帳戶被強制結算，資產幾乎化為烏有，累積虧損高達2023萬美元（約新台幣6.58億），現在帳面只剩下區區1.5萬美元（約新台幣50萬元）。

黃立成今天清算消息一出，網友們直呼「現在的市場總是盯著他」、「他真的是反指標，韭菜中的韭菜」、「把麻吉大哥送回家吧」、「傳奇人物，致敬」。

