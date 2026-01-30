加密貨幣動能放緩、中國占比下降 創意總座：2026年非常有信心 CSP大單補上空缺

創意電子總經理戴尚義。

ASIC設計服務大廠創意電子（3443）2025年度合併營收達新台幣341.41億元，較2024年成長36%，獲利亦同步創下歷史新高 。全年度稅後每股盈餘(EPS)達28.13元，其中第4季受惠於雲端服務提供商(CSP)客戶拉貨動能強勁，單季EPS攀升至8.65元，呈現顯著成長趨勢 。展望2026年，創意管理層對營運前景展現高度信心，強調在雲端AI訓練與推理需求持續擴張的背景下，晶圓產品(Turnkey)的出貨動能將維持高檔。財務長廖俊杰指出，儘管加密貨幣市場具週期性且佔比可能下滑，但雲端AI相關晶片的強勁成長足以彌補缺口。

ASIC設計服務大廠創意總經理戴尚義直言：「我們對2026年的信心度非常高。已經取得雲端CPU訂單。」各業務別來看，在Turnkey部分，雲端AI的訓練與推理需求持續擴大，拉貨動能將維持高檔。NRE方面，除了美國客戶，創意正將AI雲端運算專案延伸至歐洲與亞洲客戶。同時，車用IC也是今年的開發重點。產品結構方面，公司預計2026年加密貨幣佔比會下滑，但增加的雲端AI晶片將足以彌補缺口。

業界傳出，雲端CPU新訂單正是微軟以台積電3奈米製程打造的AI晶片Maia 200，其他客戶包含特斯拉AI5晶片相關案件也是由創意協助。

同時，創意近年地區佈局有所轉變，戴尚義表示，以地區別營收來看 ，2024年以前中、美市場大約各佔三分之一，甚至在2022至2023年間，中國市場佔比超過三分之一，而美國則不到三分之一。

然而自2025年起產生了顯著變化，趨勢顯示美國地區營收佔比已達 72% ，這讓公司能以更穩健的步伐前行。事實上，2024 年我們遇到了一些地緣政治的亂流，主要受美國BIS法規限制。在某些專案準備進行Tape-out（流片）時，法規變得更嚴謹，導致部分中國客戶的案例無法順利執行。受此影響，目前中國市場營收佔比已降至14% 。

戴尚義表示，儘管佔比下滑，並不代表我們要放棄中國市場。未來在中國市場，創意會更聚焦於車用、CPU以及消費性領域的應用。

針對先進製程進展，2025年第4季3奈米及以下製程營收占比已從第3季的29%大幅提升至48%，主要貢獻來自於美國客戶的CPU量產專案 。創意電子更積極投入先進封裝、矽光子(Silicon Photonics)、UCIe及HBM4e等領先技術研發，並針對車用IC(Automotive IC)與高性能運算晶片與歐美亞各洲客戶展開深度合作。

支撐創意電子2026年高成長動能的關鍵在於硬體基礎設施的升級。公司於2026年開始運作的「竹南圖靈中心」超強算力中心，顯著提升了針對3奈米、2奈米乃至A16等先進製程專案的開發效率 。戴尚義總經理特別強調，透過與EDA工具大廠的深度合作與算力中心的運作，執行2奈米製程專案的一個迭代時間能從過往的6到7天縮短至2到3天，這將大幅增強公司接案的速度與數量。

不過本次創意並未提供今年第1季及全年展望，新任財務部長廖俊杰說明，希望投資人能夠關注中長期發展趨勢。公司表示，2026年加密貨幣動能放緩，但公司目前重心放在CSP專案，如果加密貨幣回溫，對公司來說是預期外的收益。



