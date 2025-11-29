加密貨幣回落重挫囤幣策略公司 ! 多家企業股價全面下跌
火報記者 陳銳/報導
近年積極在資產負債表中囤積比特幣與其他代幣的上市公司，本以川普政府對加密貨幣友好態度及 MicroStrategy 成功案例為動力快速增長，如今卻在行情回落中面臨壓力。
近期，比特幣因人工智慧概念降溫與聯準會降息時程不確定性而大幅回落，跌至 4 月以來低點，連帶讓多家「數位資產國庫」（Digital Asset Treasury, DAT）的企業企業股價波動加劇。加密媒體 The Block 的統計顯示，至少 15 家比特幣國庫公司股價已跌破其所持代幣的淨資產價值，引發市場對此類商業模式的可持續性疑慮。
渣打銀行分析師在 9 月報告中指出，目前 DAT 企業持有全球約 4% 的比特幣、3.1% 的以太幣及 0.8% 的 Solana，意味其集體動向可能左右部分加密貨幣的市場價格。分析師並預期，隨著同質化策略增多，該領域可能面臨整併。
在比特幣 DAT 市場中，最具代表性的 MicroStrategy 股價在 11 月顯著修正，反映出市場對此類模式的飽和與風險重新評估。而在比特幣競爭日益激烈後，部分新進企業轉向以太坊市場，例如 Bitmine 與 Sharplink Gaming。這類以太幣 DAT 不僅押注代幣價格，也透過質押機制獲取區塊鏈網路獎勵，打造另一條獲利管道。然而，即便如此，這些公司股價仍已自年初高點大幅回落。
部分企業更進一步將資產配置擴大至 Solana、XRP 等山寨幣，甚至選擇小型、波動性更高的代幣，以追求更高報酬，但同時也推高了股價的波動風險。ALT5 Sigma 甚至開始囤積川普家族旗下的 World Liberty Financial 代幣，顯示 DAT 模式正在往更高風險區域延伸。
加密貨幣市場的震盪尚未結束，而隨著 DAT 企業規模日漸壯大，其投資策略與資產變動已不僅是企業個別行為，更可能成為影響加密市場的重要力量。
