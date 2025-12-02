加密貨幣急挫！黃立成再虧6.6億 資產從208萬美元慘剩36萬

「麻吉大哥」黃立成傳出因虛擬貨幣暴跌，損失6.6億台幣。圖／翻攝自黃立成臉書

12月首個交易日加密貨幣市場卻再度急挫，比特幣（BTC）亞洲早盤一度暴跌逾6%，跌破8.6萬美元，以太幣（ETH）跌幅更超過7%。除了比特幣與以太幣外，Solana、狗狗幣等主流代幣跌幅均超過4%至7%。不過這波閃崩並無明確利空消息觸發，市場普遍認為是延續11月以來的空頭氛圍。而在這波閃崩中，知名美籍台裔藝人、「L.A. Boyz」成員黃立成（Machi Big Brother）損失已高達2128萬美元（約新台幣6.6億元）。

區塊鏈分析機構Lookonchain公布的鏈上資料顯示，黃立成的帳號「machibigbrother」於1日再度被清算，為了維持部位，他隨即追加約249.8萬美元增加保證金。然而累積統計顯示，他目前總損失已高達2128萬美元（約新台幣6.6億元）。

根據Lookonchain的整理，黃立成名下加密帳戶至今累計虧損超過2023萬美元（約新台幣6.58億元），帳上剩餘資產僅約1.5萬美元。黃立成在Hyperliquid協議僅11月即被清算71次，居平台清算次數之冠。如今進入12月後，他再度因行情急跌被強制平倉。

硬塞（INSIDE）網路趨勢觀察的創辦人蕭上農（fOx）在臉書發文表示，黃立成的資產曾一度從100萬美元增值至208萬美元，但在連番行情逆轉後，目前僅剩約36萬美元。

此外，黃立成仍持有一筆3300枚以太幣、價值約940萬美元（約新台幣2.9億元）的多單，最新強制平倉價格落在2831.58美元，風險仍相當高。

消息曝光後，不少網友議論紛紛，「他都不設移動止損的嗎」、「真不知uncle的褲襠到底有多深，不斷被清算，還是有本金一直拿出來玩」、「是不是在整Uncle啊，你補我就崩」。



