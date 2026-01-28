加密貨幣洗錢5年暴增8倍 華語平台成最大幫兇

加密貨幣受到監管有限，成為中國富豪和跨國犯罪組織洗錢的主要管道之一。(圖片來源/維基百科)

利用加密貨幣洗錢的趨勢越來越猖獗，據統計2025年這類非法活動的規模比5年前暴增8倍，有華語背景的平台則是最大幫兇。

研究公司Chainalysis最新發布的資料顯示，2025年非法加密貨幣洗錢總額超過820億美元，遠高於2020年時的100億美元。Chainalysis認為，由此現象可知，比起多年前，加密貨幣已經逐漸廣為流傳，流通性也大為提升。而加密貨幣洗錢之大受歡迎，很重要的原因是可以在即時通訊平台和區塊鏈上公開運作，提供專業的洗錢服務。

華語洗錢網在新冠肺炎疫情期間出現，近年快速崛起，Chainalysis報告透露一個驚人的事實，2025年這類洗錢網每天經手161億美元資金，約相當於每天4400萬美元，其中涉及1799個活躍錢包，佔整體加密貨幣洗錢活動的比例高達20%，儼然成為全球地下經濟的核心。

華語洗錢網服務專業、快速，成為跨國犯罪組織的最愛

英國皇家聯合研究所（RUSI）金融安全中心主任Tom Keating指出，這些華語洗錢網以非常快的速度崛起，它們從事跨境運作，搬運的資金動輒數十億美元，提供高效和物超所值的洗錢服務，相當符合歐洲和北美跨國犯罪組織的要求。

華語洗錢網的生態系統有六個分工項目：跑腿經紀人、錢騾、非正式場外交易平台、黑U（USDT）服務、賭博平台和資金轉移服務。整個生態系統的核心是Telegram的「擔保平台」，其角色類似擔保和徵信中心，居中連接買賣雙方，提供洗錢服務。從華語洗錢網竄起的速度和規模來看，它們與鏈下（off-chain，實體世界）犯罪組織，包括詐騙和網路犯罪集團有著千絲萬縷的複雜聯繫。

Chainalysis指出，加密貨幣洗錢是一個具有韌性的全球服務產業，能夠快速地適應執法壓力。即使個別管道中斷，供應商也能迅速遷移到其他管到來維持營運。另外，區塊鏈雖然會記憶加密貨幣交易涉及的錢包地址，但要辨識其擁有者卻相當困難。

中國控制資金匯出，間接助長華語洗錢網

華語洗錢網的崛起似乎與中國管控資金外流高度相關，中國當地富豪礙於規定無法透過正式管道將大筆資金匯到國外，不少人轉而利用加密貨幣匯出，繼而成為有組織的犯罪集團利用的資金。

Nardello & Co總經理Chris Urben透露，近年來中國洗錢網絡正快速地從非正式的轉帳系統轉向加密貨幣。雖然中國於2021年正式禁止加密貨幣交易，地下銀行業務卻依舊盛行。例如2024年中國當局起訴了3032名與加密貨幣相關的洗錢案嫌疑人。

2026年1月，韓國海關破獲一個涉案金額高達1.02億美元的加密貨幣洗錢集團，成員們利用微信支付和支付寶掩蓋非法轉帳，負責人協調者為30多歲的中國籍公民。

儘管全球監管單位不斷加強打擊力道，但比起主流金融產業，加密貨幣通常受到的監管相對少了許多，管控相當況難，也因此成為新型態的犯罪溫床。

