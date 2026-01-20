加密貨幣罪犯如何常常「故伎重演」，從人們手中竊取7億美元

多數罪犯仰賴經年累月的老套駭客或詐騙伎倆，得益於公司巨型網路攻擊竊取的大量資料，這些伎倆益發輕而易舉。 [BBC]

加密貨幣被竊的痛苦特別煎熬。

因為，所有交易皆被記錄在稱為區塊鏈的數位帳本上，因此即使竊賊將你的錢轉入自家加密錢包，它仍清晰可見於網路世界。

「你能看見自己的錢就在公共區塊鏈上，但卻無計可施，無法取回，」名為海倫（Helen）的女士向BBC說道。

海倫被竊賊偷取了約31.5萬美元（約25萬英鎊）。她將此比喻為目睹竊賊將你的珍貴物品堆積在不可逾越的峽谷彼端。

七年來，海倫與丈夫理查德（Richard，化名）——兩人均為英國居民——一直購買並累積一種名為Cardano的加密貨幣。原因是他們喜歡投資這種數位資產的理念，它擁有潛力大幅升值，不同於傳統儲蓄基金。他們深知風險較高，但謹慎保管數位金鑰。

廣告 廣告

然而，不知如何，黑客入侵了他們的雲端儲存帳戶，那裡存放著加密錢包資訊及存取方式。

海倫與理查德並非富豪。她是私人助理，他是音樂作曲家，他們對Cardano投資寄予厚望 [Bloomberg via Getty Images]

2024年2月，在一次小額測試轉帳後，罪犯迅速且悄無聲息地將夫婦倆的所有幣種轉至自家數位錢包。此後數月，夫婦倆眼睜睜看著錢財在錢包間轉移，卻無力為之。（事實上，加密貨幣的內在矛盾在於，所有交易皆公開可追蹤，但使用者若選擇隱匿，則難以公開追蹤。）

海倫與理查德並非富豪。她是私人助理，他是作曲家，他們對Cardano投資寄予厚望：「我們購買這些幣種已久……我們傾盡所有零星資金購買更多，除了父母過世，這場竊盜是我人生中最慘痛的事。」理查德說。

從此，海倫致力追回錢財。她從多個警察單位及Cardano開發者取得詳細報告。即便如今她握有罪犯錢包地址，卻無人能揭露其真面目。

他們計劃攢夠資金，聘請私人調查員追蹤黑客：「這讓人感到無助，但我會繼續嘗試。」海倫告訴BBC。

一項調查顯示，約12%的英國成人——大致700萬人——擁有加密資產 [Getty Images]

加密貨幣犯罪猖獗

英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority, FCA）於2024年8月委託的調查顯示，約12%的英國成人擁有加密資產——相當於約700萬人。

根據估計，全球現有5.6億人持有加密貨幣。但隨著持有量上升，竊盜案亦水漲船高。新冠大流行引發加密幣價值暴漲，伴隨產業攻擊案激增。

區塊鏈分析公司Chainalysis的調查人員稱， 2025年對加密罪犯而言，又是豐收年，總竊盜額逾34億美元（約25億英鎊）。

多數資金來自對加密公司的巨型網路攻擊。例如，北韓黑客於2025年2月從加密交易所Bybit竊取15億美元。此類及絕大多數案件的損失，由財力雄厚的加密公司承擔，對個人影響微乎其微。

但2025年，針對個人加密投資者的攻擊數量亦增加。Chainalysis研究顯示，此類個人攻擊從2022年的4萬起，增至去年8萬起。

此外，駭客入侵、詐騙或脅迫個人，估計佔所有加密價值竊盜的20%——約7.13億美元（5.32億英鎊）。但該公司補充，實際數字可能更高。

全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）報告稱，其在英國擁有約140萬用戶。 [Reuters]

傳統金融的竊盜或詐騙，多由銀行或信用卡公司承擔損失。在英國，你可向金融申訴專員服務投訴，並可能獲金融服務補償計劃賠償。

不過，英國金融行為監管局（FCA）指出「加密貨幣在英國仍多未受監管，且高風險，若出問題，你不太可能獲保障，因此應準備損失全部資金。」

譬如，上網搜尋「Binance帳戶遭駭」可見一斑——Binance為全球最大加密交易所，英國用戶逾140萬——但其網站提供竊盜受害者建議的頁面，在英國被封鎖。該公司自2023年起拒絕英國新客戶，因未獲FCA授權運營。然罪犯不論受害者所在，全球無差別獵取。

Chainalysis形容這些個人攻擊為「加密犯罪的鮮少記錄邊陲」。該公司稱犯罪量幣值上漲帶動投資者湧入，而主要服務的安全越來越強化，或許促使攻擊者轉向視為更容易下手的個人帳戶。此外，持有越多加密貨幣、越公開宣揚，越易遭鎖定——小額持有者（社群稱之為hodlers）遠較少受影響。

入室盜竊、街頭搶劫與「扳手攻擊」

至於竊賊，他們可能藏身全球各地。

10月，加密分析公司Elliptic的區塊鏈研究員警告，北韓國家資助黑客日益針對富裕加密持有者。其他國家亦有年輕詐騙犯與駭客橫行。

12月，在美國，22歲的唐格曼（Evan Tangeman）落網後認罪，他隸屬名為Social Engineering Enterprise的加密竊賊集團，該集團被控於2023年10月至2025年5月竊取逾2.6億美元的加密貨幣。檢察官指控，他們利用駭入資料庫，偽裝成加密交易所欺瞞受害者，誘使其轉移幣種。

該集團成員——多為美國年輕男子——據稱將竊得幣種揮霍於私人噴射機、豪車及奢侈名牌包，在夜店有專車派送。

2025年，一群蒙面歹徒企圖在巴黎綁架一名加密貨幣高層的家人。 [French social media]

檢察官稱，在某些案例中，集團策劃入室盜竊，竊取含加密金鑰的硬體。

入室盜竊與街頭搶劫已成常態，加密社群甚至為其命名——「扳手攻擊」（wrench attacks）——因罪犯曾以扳手威脅受害者。

去年4月，西班牙加密罪犯試圖強迫一男一女交出加密貨幣。

西班牙警方表示，該男子腿部中槍，他與伴侶被囚禁數小時，任由罪犯試圖存取錢包。最終女子獲釋，但其伴侶下落不明，其屍體後發現於林地。

西班牙逮捕五人，丹麥則起訴四人。法國亦發生多起類似案件，包括一樁綁架未遂被錄影案。

2025年初，加密安全公司Ledger共同創辦人大衛·巴蘭（David Balland）與妻於法國中部住宅遭綁架。數日後，警方救出他們——但巴蘭手指於被綁途中被斬下。上個月，英國警方逮捕六人，犯情包含蒙面男子攔截牛津至倫敦途中車輛，強迫一名乘客轉移價值150萬英鎊的加密貨幣。

事實上，區塊鏈情報公司TRM Labs英國公共部門關係總監艾里斯（Phil Ariss）先前表示，已習慣以暴力達標的犯罪集團，總會轉向加密貨幣。他說：「只要有可行途徑清洗或兌現竊得資產，對罪犯而言，目標是高價手錶或加密錢包並無二致。加密貨幣已然主流，我們對物理威脅與搶劫的傳統認知，須隨之演進。」

2025年初，加密安全公司Ledger共同創辦人大衛·巴蘭（David Balland）與妻於法國中部住宅遭綁架 [Getty Images]

「扳手攻擊」盛行程度難以精準評估，因鮮少公開報案。但此類竊盜似僅佔個人加密竊盜成長的小部分。

多數罪犯仰賴經年累月的老套駭客或詐騙伎倆，得益於公司巨型網路攻擊竊取的大量資料，這些伎倆益發輕而易舉。

「比特幣富翁已成家常便飯」

「資料是常見問題，因為比特幣富翁已成家常便飯，不斷有竊取資料庫豐富目標名單，」加密安全公司Haven創辦人馬修·瓊斯（Matthew Jones）向BBC說。

事實上，奢侈品牌古馳（Gucci）與巴黎世家（Balenciaga）母公司Kering的資料外洩，即為一例，依據BBC訪談的一名駭客所述。

除了數百萬客戶姓名與聯絡細節，資料庫顯示人們在店內消費的金額。BBC訪談的駭客稱，他是以30萬美元購得試算表，以鎖定最大金主。他聲稱結合另一竊取資料庫細節，詐騙多位Coinbase用戶，至少竊取150萬美元加密貨幣。

奢侈品牌古馳（Gucci）與巴黎世家（Balenciaga）母公司Kering的顧客消費資料外洩。 [Getty Images]

該罪犯向記者提供竊取資料證明，並向BBC證明擁有70萬美元（52.2萬英鎊）比特幣，竊自於單一受害者。「我購買駭入資料庫，交叉比對其他資料，篩選富人及最新電話與電郵。我仍在名單中前行，已將資金三倍速增值，」他向記者宣稱。

該駭客僅透露自己為美國大學生，不願多言。

當問及自認駭客或詐騙犯，他答：「都不是，我只對賺錢感興趣。」

Kering未回應評論，但先前告知BBC，其IT系統於資料外洩後已強化，強調攻擊未竊取銀行帳號、信用卡資訊或政府身分證號。

加密安全公司Haven的馬修·瓊斯（Matthew Jones）告訴我，他本人亦遭加密竊盜，此經歷促使他開發具額外安全功能的加密錢包。如持續生物識別驗證，確保僅業主能轉幣；以及地理圍欄，阻擋家外或工作外交易，他認為如今亟需。瓊斯亦在數位錢包內建「驚慌按鈕」（panic button）。

他向BBC指出:「如今人們攜帶數百萬美元加密貨幣四處走動，錢包無持有上限——或單次竊盜上限!」。

https://www.youtube.com/watch?v=EwLECxTczi8&t=5s

「把自己當作銀行」

瓊斯的加密錢包，體現出加密貨幣產業推崇的「自我託管」（self custody）。

以Haven開發出來的應用程式為例，其類似Metamask與Trustwallet。此外，Trezor與Ledger等公司提供如USB隨身碟般的實體裝置，但理念相同：你可做自己的銀行。

然而，這種附加自由也帶來附加風險，因為你毫無保障;若自我託管錢包幣種遭竊，你甚至無法向加密交易所投訴。但當被問及「做自己的銀行」的自由，是否勝過加密貨幣日益上升風險，瓊斯給了BBC堅定且肯定的答案。「銀行並非真正對客戶負責，它們有權以廣泛、往往模糊理由凍結或關閉帳戶。」他說。

瓊斯亦反對傳統金融機構詢問資金移動原因。

海倫與理查德選擇做自己的銀行，損失所有幣種。

他們特別痛心的因素，在於多數資金來自理查德母親過世後售屋所得：「我母親的錢沒了，」理查德指出。

「她為我未來努力工作一輩子，但給我的錢全被竊走。我們得賣樂器與車子，一度無家可歸。」

然而，他們並未完全放棄加密貨幣，並解釋說若追回失款，或攢夠儲蓄，他們計劃重返加密投資。