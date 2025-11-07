加密貨幣自助機亂象 加州罰業者數十萬元

近日，多家在便利商店、購物中心等公共場所設置的加密貨幣自助機營運商，被加州監管機構要求支付數十萬美元罰款。加州金融保護與創新局（DFPI）30日宣布，這些業者因向加州消費者收取過高費用，違反相關法規而遭處罰；受影響的消費者，多為年長族群。

總部位內華達州的LSGT Services（也就是Coinhub），在全美各地設置的「比特幣ATM」，被發現收取手續費和加價遠高法定上限，而且還接受超過1000美元的現金交易。此外，Coinhub沒有按照法律要求提供必要資訊，收據也漏掉客戶姓名和交易來源等重要資料。

DFPI因此要求Coinhub支付67萬5000美元罰款，其中包含10萬5000美元賠償金，用於退還部分加州消費者。值得注意的是，這類交易通常即時完成且無法退款，使用者中相當多為年長客群。

自今年6月以來，DFPI也對懷俄明州的Coin Time LLC及南加的Anh Management, LLC（Hermes Bitcoin）開出罰單。這些公司被指未依法律規定收集必要身分資訊，以防止透過數位貨幣進行洗錢，同時也需支付賠償金退還消費者多收的費用。

另一家加密貨幣自助機業者Coinme今年早些時候也被處以30萬美元罰款，其中包括超過5萬美元賠償金，原因是違反加州關於加密貨幣買賣及轉移的法律。DFPI表示，Coinme已同意採取新措施，防止未來再次違規。

DFPI強調，加州在加密貨幣領域，擁有完善的消費者保護法規，並將持續對不法自助機營運商採取嚴厲執法行動。該部門提醒，若民眾懷疑遭遇與加密貨幣相關的詐騙或欺詐，可透過DFPI官網提交投訴，或致電866-275-2677與其聯繫。

