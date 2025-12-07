加密貨幣躍入主流！比特幣創高、政策鬆綁是投資機會還是陷阱？
在美國總統川普的積極推動下，越來越多投資人開始關注加密貨幣，甚至將其納入資產組合。不過，與傳統金融商品相比，加密貨幣仍存在高度波動與資訊不對稱的風險，接連爆出的駭客攻擊、假交易所與詐騙案例，也讓不少投資新手心生疑慮、望而卻步。
過去被視為投機的加密貨幣，如今正被主流投資圈重新檢視。比特幣在今（2025）年7月創下12萬美元新高，帶動以太坊及多檔加密貨幣同步上漲，顯示加密資產正從小眾投機走向主流配置。儘管近期市場震盪不小，10月10日更出現史上最大規模爆倉，短短24小時內高達192億美元的合約倉位被清算，但累積的漲勢已為加密貨幣確立市場地位。
根據富達國際「2025年亞太區投資人調查」，台灣已有24%投資人持有數位資產，是去年的2倍，其中51%的人計畫在未來1年內加碼。這不只是投資偏好的轉變，也代表數位資產逐漸成為越來越多人的正式配置。目前比特幣市值已突破2兆美元，成為全球10大資產之一，顯示主流化趨勢正快速成形。
政策放行 銀行試水溫 監管挑戰隨之浮現
加密貨幣投資熱潮也與國際政策方向密切相關。美國川普政府積極推動「GENIUS 法案」（GENIUS Act，全名為《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》，俗稱「天才法案」），並提出「加密貨幣戰略儲備」概念，試圖在數位貨幣時代維持美元的全球主導地位。
同時，美國證管會（SEC）在今年7月正式核准大型金融機構和造市商可直接對比特幣和以太坊等 ETP（交易所交易產品） 進行實物申購與贖回。這項制度突破，確實提升市場信心，但也讓監管單位思考，如何在鼓勵創新和防範風險之間取得平衡。
隨著政策逐步鬆綁，傳統金融機構也開始試水溫。根據外媒報導，花旗銀行（Citi） 計畫在2026年推出加密貨幣託管服務；全球最大託管銀行紐約梅隆銀行（BNY Mellon）也著手測試「代幣化存款」（Tokenized Deposits），亦即在區塊鏈上發行與法定貨幣1比1掛鉤的數位代幣。這些行動雖可見制度化越趨成熟的表現，但也代表當主流金融正式布局，加密貨幣勢必面對更嚴格的監管和現實考驗。
潛藏資安與詐騙風險 新手投資宜審慎
隨著市場熱度升溫、大型金融機構陸續入場，投資人對加密貨幣的信心也持續提高，但風險並沒有因此減少。根據區塊鏈分析公司Chainalysis的報告，今年上半年全球加密貨幣遭竊金額高達21.7億美元，已超越去年全年金額，這顯示，即使市場邁向制度化，駭客攻擊和詐騙事件仍層出不窮。
今年2月，知名交易所ByBit爆發重大駭客事件，盜用金額高達15億美元；7月傳出印度大型交易所CoinDCX發生內部資安漏洞，損失約4,400萬美元；在台灣，本土交易所幣想科技被揭發涉嫌勾結詐騙集團，洗錢金額達台幣23億元。這些案例再次提醒投資人，去中心化金融並不代表零風險，資產安全依然是最需要警覺的一部分。
對新手投資人而言，防線的第一步不只是如何挑選適合的幣種，也應具備防詐意識，選擇合法、具牌照的交易所，並妥善保存私鑰、開啟雙重驗證（2FA，Two-Factor Authentication），且適度地分散資金配置，才能降低風險、守住本金。
幣圈世界瞬息萬變，接下來在「操作篇」中，將由幣圈達人鬼才阿水、IG「幣修學分」共同創辦人周律辰親自解答新手常見10大疑問，帶你從實務面學會安全又聰明的投資方法！
（內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年11月號
下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動
