加密貨幣退燒？專家示警「恐迎下市潮」時間曝光

幾年前，大家對加密貨幣的印象可能還停留在虛無飄渺的數位代幣，但轉眼間，連華爾街的大老闆們都開始爭相進場。2024年比特幣與以太幣現貨ETF的登場，確實讓很多投資人覺得數位資產終於「登大位」了，甚至連貝萊德和富蘭克林鄧普頓這些金融巨頭都支持。不過就在大家覺得這是一場永不落幕的投資盛宴時，專家們卻潑示警，恐怕隱藏著一場即將到來的「收攤潮」。

根據《TheStreet》報導2024年美國正式推出比特幣以及以太幣的現貨交易所交易基金，被視為數位資產發展史上的一個里程碑。過去曾被傳統金融界冷嘲熱諷的加密貨幣，卻成了華爾街巨頭們爭相包裝的理財產品，散戶投資人也對此展現了極大的熱情。然而，隨著近期加密貨幣市場出現震盪，交易員的情緒開始轉向。根據鏈上分析平台SoSoValue的數據顯示，現在經常會看到數百萬美元的資金從ETF中流出，投資人的信心似乎正在動搖。

目前的市場呈現出一種奇特的對比。截至目前為止，比特幣ETF雖然已經累積了高達577.3億美元的淨流入，以太幣 ETF 也有126.2億美元，但整體的熱度正在退燒。唯一例外的是在11月中旬市場暴跌期間推出的XRP ETF，雖然它從掛牌以來每天都維持正向的淨流入，但金額僅略高於10億美元，與比特幣或以太幣的規模相比，簡直是小巫見大巫，完全無法填補其他主流基金流出的缺口。

儘管目前的市場反應並不熱烈，但還是有大批的發行商排隊等著向美國證券交易委員會提交申請。加密貨幣指數基金管理公司Bitwise預測，到了2026年，美國市場上可能會出現超過100隻不同的加密貨幣ETF。這主要是因為監管機構採取了更通用的上市標準，讓發行商更容易推出產品。彭博社分析師James Seyffart指出，目前至少有126隻加密貨幣ETF正在申請清算或掛牌，但他警告，這種「ETF盛宴」很快就會演變成殘酷的生存挑戰。

James Seyffart預測，雖然現在發行門檻降低了，但這並不代表所有產品都能在競爭激烈的華爾街存活下來。他認為這波加密貨幣ETF的關閉潮可能會在2026年底拉開序幕，而更有可能在2027年底達到高峰。這意味著，未來兩年內我們將看到許多規模較小、缺乏競爭力的基金陸續收攤。投資人在選擇這些數位資產工具時，恐怕不能只看熱度，更要關注這些基金在市場洗牌後的生存能力。

