加密貨幣閃崩 「麻吉大哥」黃立成遭清算！5405萬蒸發了

娛樂中心／倪譽瑋報導

今（1）日加密貨幣市場劇烈震盪，比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等均出現下跌，一度滑落逾5％，部分玩家面臨強制平倉。而近年淡出演藝圈、轉戰加密貨幣市場的「麻吉大哥」黃立成，也被這波暴跌影響，以太幣多頭部位從浮盈轉為浮虧並遭清算，先前一度增值到208萬美元（約新台幣6536萬），歷經這次閃崩，只剩下約只剩36萬美元（約新台幣1131萬）了。

稍早《彭博社》等媒體報導，加密貨幣市場今日亞洲早盤交易時段暴跌，比特幣盤中一度跌破8.7萬美元、下滑幅度超過5.1％；而以太幣同樣是跌破5％、一度失守2900美元。其他加密貨幣如狗狗幣（DOGE）、艾達幣（ADA）等，跌幅也破5％。

區塊鏈數據平台Lookonchain監測數據顯示，黃立成的部分倉位再次遭到強制平倉，他手中標記為「Machi」（@machibigbrother）的加密帳戶，以太幣在被平倉後，3300枚價值約940萬美元，變為2831.58美元。

全台最大食譜網站「iCook 愛料理」創辦人也發文分享，比特幣閃崩後，麻吉大哥（黃立成）的以太幣多頭部位從浮盈轉為浮虧並被清算，先前黃立成充值的100萬美元，一度漲到208萬美元，在這波下跌後大約只剩36萬美元了。

黃立成部分倉位遭強制平倉的消息一出，網友們直呼「現在的市場總是盯著他」、「他真的是反指標，韭菜中的韭菜」、「把麻吉大哥送回家吧」、「傳奇人物，致敬」。

