加州下雪了！ 氣候變遷讓降雪不穩定 滑雪場增聘「造雪家」

美國加州內華達山脈迎來今年第一場雪，吸引大批滑雪愛好者前往山區享受滑雪樂趣。然而，近年來氣候變遷導致降雪量變得不穩定，讓滑雪場面臨無雪可滑的困境。為了解決這個問題，越來越多渡假村開始聘請造雪專家，研發人工造雪技術，以確保滑雪場能夠穩定提供足夠的雪量，讓冬季滑雪活動得以持續進行。

美國加州東側的內華達山脈已經降下入冬後的第一場雪，樹葉覆蓋上一層白色外衣，遠望整座山頭呈現一片白茫茫的景象。許多滑雪愛好者紛紛前往渡假村和滑雪場，迫不及待地開啟他們期待已久的滑雪季節。有滑雪客表示，他們已經有3年沒在感恩節和耶誕節看到雪了，如今終於下雪，讓一切感覺又真實起來。

感恩節對太浩湖渡假村來說是一個重要的開始，也是許多滑雪勝地預計開放的日期。有些熱情的滑雪愛好者甚至提前到滑雪場露營，只為了搶搭第一班纜車。一位滑雪客興奮地表示，雖然能見度不太好，但這是開幕日，他們從5月份就開始期待這一天了，所以還是決定前來。另一位滑雪客也認為，能在開幕日來到這裡非常棒，很期待能滑上幾趟。

然而，加州的降雪量其實波動很大。2022至2023年的降雪量達到1816公分，創下近年高峰，而平均每年的降雪量大約落在560公分左右。隨著氣候變遷，缺雪危機逐年增加，越來越多渡假村開始聘請專家研究造雪技術。

Sugar Bowl市場總監John Slaughter表示，隨著氣候變化，人工造雪變得越來越重要，目前他們正在實施一項造雪系統總體規劃項目，希望能擴大該系統的規模。他指出，每年的氣溫和濕度起伏都越來越大，因此渡假村也投入大筆資金，聘請專家為每座山量身訂做計畫，希望能留住冬季的魅力，在未來幾年繼續延續滑雪活動的傳統。

