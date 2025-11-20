加州中醫政治聯盟 慶針灸合法50年

加州中醫政治聯盟主席劉美嫦（左）和政治聯盟副主席陳大方。（記者張宏／攝影）

美國加州中醫政治聯盟，日前在聖蓋博舉辦支持長者針灸法案（H.R.1667）、慶祝針灸合法化50周年和中美人民抗戰勝利80周年大會，吸引數百中醫人士參與。大家共同呼籲讓長者針灸法案獲得聯邦批准，讓長者能夠獲得這種有效的治療選擇。

活動現場匯集中醫師代表，趙美心作為2023年聯邦針灸法案 （H.R.3133）提案人出席，她在今年和賓州聯邦眾議員Brian Fitzpatrick今年又提出H.R.1667（Acupuncture for Our Seniors Act）法案，確保長者能夠獲得治療慢性疼痛等疾病的所有可用治療方案。她的先生伍國慶表示，趙美心為中醫法案時常徹夜難眠。趙美心表示，該法案將通過在聯邦醫療保允許持證針灸師作為提供者參與，增加針灸在醫療系統中的可及性，使長者能夠獲得這種有效的治療選擇。最近又新增加州第45區國會眾議員Derek Tran、Dave Min及金映玉等新的共同提案人，她還和佩洛西談及此事，佩洛西對當年州長布朗宣布針灸合法化記憶猶新，也因此成為提案人之一，相信會有越來越多的國會議員和參議員加入同意的行列。另外有很多人反應加州針灸師訓練不規範，培訓時間不足，為此她希望借助該法案能提高加州針灸師的培訓要求。

加州中醫政治聯盟主席劉美嫦表示，大會慶祝針灸合法化50周年，希望讓更多人了解中醫。美國中醫通過多年努力，加州很多保險已包括中醫，現在在積極推動H.R.1667長者針灸法案，讓具有執照資格的全美針灸師也能被納入服務長者的聯邦醫療健保系統中。為此他們過去四年每個月都會去國會進行義診推廣中醫，現在已去了60多次，所有勝利果實不是既得的，要經過大家的努力。她希望明年能動員全美435個國會議員和100多個參議員能支持該法案通過，服務全美7000萬長者。

政治聯盟副主席陳大方表示，想借助這個活動讓H.R.1667法案能通過，國會前任議長佩洛西已聯署該法案，這也是她紀念性法案。中醫是中國文化精髓，他們會持續努力推動H.R.1667法案，這將為數千萬美國人提供針灸治療機會，並為患有慢性疼痛的長者帶來積極改變。

