加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

洛杉磯KTLA電視台報導，根據美國車輛資料公司Carfax最新統計，全美里程表被回調（調低）的汽車數量，持續攀升；2025年較去年增加14%，引發消費者對二手車市場透明度的關注。

Carfax建議消費者在購車前保持警覺，最好務必在事前做好以下幾點：第一，調閱Carfax車輛歷史報告；第二，至carfax.com/odometer輸入車輛VIN，查詢是否有潛在造假；第三，檢查踏板磨損程度；第四，請可信技師檢查車輛；第五，主動詢問賣方車況。完成這些步驟，可大幅降低買到里程表被回調車輛的風險。

Carfax指出，目前全美約有245萬輛汽車的里程表曾遭竄改，其中加州情況最為嚴重，占其中近22%。也就是說，加州約有53萬2200輛里程表被回調的車輛，數量遠高排名第二的德州（33萬3900輛）及第三的佛州（10萬9000輛）。專家提醒，消費者若在不知情下購入此類車輛，往往得付出高昂代價。

國家公路交通安全管理局（NHTSA）估計，每年約有超過45萬輛汽車，在出售時帶有不實的里程表讀數。Carfax表示，消費者因購買到里程表被回調的車輛，平均會損失約3300美元的車輛價值，且這筆金額尚未包含後續可能出現的維修與保養費用。一般而言，在其他條件相同情況下，行駛里程較高的車輛，在二手市場價格較低。一旦實際里程曝光，車價勢必下修。

此外，里程造假也可能導致車主低估保養時程。有些原本以為還需數月甚至數年才需進行的例行維修，實際上早已到期。若將真實里程與車主手冊中的保養建議相互比對，可能會發現避震器、懸吊支柱等零件早該更換，卻因里程被調低而延誤。

即便只是調低幾千英里的里程，也足以影響車輛價值；然而，多數造假案例，甚至涉及數萬英里。例如，一輛車齡七年、里程表顯示僅4萬英里的轎車，實際行駛里程可能早已超過9萬英里。

里程表造假帶來的影響，不只是車價。若車輛以貸款方式購買，車主必須向金融機構更正實際里程數，而真實數據可能導致貸款利率上調。保險公司也可能依據相同資訊重新評估風險，提高保費，甚至可能取消保單。

事實上，詐騙者只需幾分鐘，就能將車輛里程表上的數千甚至數萬英里「抹掉」。民眾若攤上此事，處理里程表回調詐欺案通常耗時又費錢，有時甚至需律師協助。

