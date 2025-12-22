加州人愛睡覺、健行 工作時間較短 購物時間較長
一天只有24小時，大多數人都將時間花在相同的事情上，例如吃飯、工作、睡覺和其他生存必需事物。不過，在這些相同事物之外的差異才是真正有趣的部分，也凸顯出加州人與眾不同之處。
美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）每年都會進行「美國人時間利用調查」（American Time Use Survey），隨機抽取約8000名受訪者，了解他們如何度過一天。受訪者必須填寫日記，記錄某一天從凌晨4時起的各項主要活動。
舊金山紀事報深入分析了勞工統計局2021年到2024年收集的數據，以了解接受調查的3000多名加州居民與美國其他州居民的生活習慣有何不同。以下是這項分析一些有趣的發現：
1. 加州人愛睡覺
加州人的確擁抱了西海岸輕鬆自在的生活態度，非常注重養生。數據顯示，加州人每日睡眠時間超過9小時，比美國其他州平均多出約7分鐘。
不過，多睡一會兒的代價是需要花較長時間才能入睡。加州人難以入睡的時間平均要比其他州多出30秒。
2. 加州人工作時間較短、購物時間較長
平均來說，加州人從事主要工作的時間比其他州少約19分鐘，但購物時間則比其他州多出約8%，這還不包括花在買食物、雜貨和加油上的時間。
3. 加州人不愛漁獵，但愛健行
加州擁有眾多健行步道和綠草如茵的公園，加上燦爛的陽光，使許多居民都擁有積極的生活習慣。加州人從事休閒漁獵的時間平均比其他州少約半分鐘，但健行時間比其他州多出近1分鐘，步行時間也多出近3分鐘。
此外，在接受調查的加州居民中，約五分之一的人表示他們每日都會進行體育或健身活動，這一比率比其他州高出4個百分點。
4. 加州人討厭無所事事
加州人閒不住，平均每日放鬆休息和思考的時間比其他州居民少1分多鐘。
不願坐著無所事事的加州人傾向用社交和藝術活動來填滿自己的空閒時間，花比其他州居民更多時間參觀博物館、看電影、聽音樂和參加派對。不過，這也許與加州居民靠近世界娛樂中心，或是擁有大量創意空間有關。
5. 少看電視、少參加宗教活動、多學習
雖然加州人注重外表，但似乎同樣注重內在。分析發現，加州人花在學習方面的時間比美國其他州居民多約9分鐘。
為了騰出時間學習，加州人選擇減少其他愛好。例如，加州人每日看電視和電影的時間比其他州少18分鐘，參加宗教活動的時間也少2分鐘。然而，這些少花的時間可能被拿來花在其他螢幕上，數據顯示，加州人每日花在電腦和手機上的時間比其他州多了約4分鐘。
