加州健行勝地奪冠 安全排名卻墊底

根據戶外活動服飾品牌Kühl的評鑑，加州因為擁有眾多步道、州立公園和國家公園，又有全年宜人的溫和氣候，它堪稱是「健行者的天堂」（hiker's paradise）。

沙加緬度蜂報報導，在Kühl 於10月9日公布的排行榜上，加州「憑藉其無與倫比的地形多樣性和全美最廣泛的步道網絡，贏得了桂冠」，擊敗了美國其他所有的州。加州「擁有比其他州更多的健行步道和州立公園，優勝美地國家公園和紅杉國家公園的經典健行路線，只是眾多精彩體驗的開始。」

以下是加州成為全美最佳健行勝地的詳細原因：Kühl品牌表示，「加州擁有超過1萬3000條已記錄的健行路線、280個州立公園以及9個國家公園。」加州的健行路線一直位列全美最佳路線榜首，其中包括優勝美地國家公園備受歡迎的半圓頂健行路線（Half Dome trek）。另一條最受歡迎的健行路線，是金門國家遊樂區（Golden Gate National Recreation area）的「地極健行步道」（Lands End Trail）。

但Kühl表示，加州的步道在安全性方面得分相當低。「雖然加州的步道和天氣評分很高，但其安全排名卻在榜單中幾乎墊底（50個步道州中排名第45位），因此健行者應自行謹慎規劃並注意風險，」該品牌表示。 「儘管如此，加州豐富的戶外活動機會和整體溫和的氣候，使其成為全美徒步旅行者的首選目的地。」

與加州一樣，Kühl十大榜單上的大多數州都位於美國西部。不過，北部和東南部以及加州太平洋彼岸的鄰居也帶來了一些驚喜。從第二名到第十名依序是：亞利桑納州、猶他州、華盛頓州、科羅拉多州、夏威夷州、懷俄明州、奧勒岡州、佛羅里達州和緬因州。

