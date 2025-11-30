加州兒童生日派對遭掃射！ 冰淇淋店遇襲4死10傷

美國加州史托克頓市台北時間30號上午，驚傳大規模槍擊。一場生日派對遭到開槍掃射，造成至少4人死亡，10人受傷。（示意圖／Pexels）





美國加州史托克頓市，台北時間30日上午驚傳大規模槍擊，一場生日派對遭到開槍掃射，造成至少4人死亡，10人受傷，死者包括兒童在內。目前尚未確定槍手身分，但已經出動FBI介入調查，而且可能是一起預謀殺人事件。

黑夜中一處地點遭到警方封鎖，警車忙進忙出，多名全副武裝的警員聚集，氣氛十分凝重，這裡不久前發生了一起重大槍擊案。

警方發言人布倫特：「現場有一個宴會廳，一個家庭正在慶祝活動，這起槍擊事件共有14名受害者，其中4人已死亡。」

加州史托克頓市在台北時間30日上午10點鐘左右，發生重大槍擊事件。根據外電報導，事發地點是一間冰淇淋店，當時正舉行一場生日派對，因此有不少兒童在現場，槍擊事件造成4人死亡，其中也包括兒童在內，當地市長對此表達憤怒與哀悼。

加州史托克頓市市長弗加齊：「今晚發生的事情同樣不可接受，家人應該是在一起慶祝，而不是在醫院旁為親人的生死祈禱。」

在槍擊發生之後，大批警力趕到現場，立刻拉起封鎖線，展開全面蒐證。警方發言人布倫特：「我們已召集多個單位支援，包括曼特卡警察局、史托克頓警察局、地方檢察官辦公室以及聯邦調查局。」

FBI也已經出動，根據警方表示，這可能是一起預謀殺人事件，受害者包括兒童、青少年，以及成年人。事發後，警方呼籲民眾遠離現場，也希望知情人士能提供線索，至於槍手的身分以及犯案動機則還在調查當中。

