加州內陸義診關懷 守護弱勢農工健康

美國幅員廣大，醫療資源卻不平均，尤其在內陸地區，看到這項醫療之愛，美國慈濟人定期前往印地安泉高中，舉辦義診活動，服務科別相當多元，從基礎醫療到身心照顧都有，動員志工1百多人，服務70位社區民眾，尤其是農工家庭，義診現場發現，當地居民眼科的需求特別多，除了眼睛疾病之外，不少人還需要配眼鏡。

索科羅出現紅眼症狀多日，如同過往，在這裡得到妥善的治療。

患者 索科羅：「(醫師)告訴我一切都好，還開了眼藥水給我，醫師很親切。」

安娜貝爾和先生，也配到了適合自己的眼鏡。

患者 安娜貝爾 與 丈夫：「非常感恩，因為舊的眼鏡已經都是刮痕，5年了，我看到的東西一直都模糊，這副眼鏡是全新的，我很喜歡，可以看得更清楚，我以前沒有任何眼鏡，所以現在我可以閱讀，我感到非常開心。」

從1996年開始，美國慈濟在聖伯納汀諾學區，舉辦定期義診，守護農工與中低收入戶家庭的健康，30年來的陪伴，感受得居民們的健康，持續向上提升。

慈濟人醫會藥劑師 潘貞穎：「之前就有個病人跟我說，他從來拿藥以後，他有開始多走路，飲食方面也有注意到，所以我覺得說這些，透過義診，可以讓這些病人過更健康的生活。」

提供醫療服務很多元，除了眼科，還有牙科和內科，以及中醫診療，同時現場也有物資發放和義剪服務，這次共有70位患者來看診，志工動員人數近二倍，138人，許多都是全家一起來。

志工 維爾丁.帕迪拉：「會投入這項工作，是因為能付出，感到既興奮又感動，這次我帶著三個孩子一起來，希望他們能從中學習，將來也能回饋社會幫助他人。」

今年17歲的陳佳琪，五年前就來參與，也定下志向。

慈少 陳佳琪：「長大以後，我想做醫生，我覺得這是很好的機會，可以接觸到人，然後可以幫到人家。」

不論承擔那一項工作，眾人有心在寒冬時刻，這分溫暖一定要送到心裡。

