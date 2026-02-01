加州公路爆59車連環撞！轎車遭貨車夾擊「擠成廢鐵」 警方曝事故原因

加州公路爆59車連環撞。圖／翻攝自臉書

美國加州99號公路杜拉瑞縣（Tulare County）路段昨日（1/31）發生嚴重連環追撞事故，共有59輛車輛遭波及，現場板金凹陷、殘骸散落一地，甚至有轎車被大型貨車擠壓得面目全非，宛如災難片。加州公路巡警局（CHP）指出，這起事故一度讓數十人受困，造成至少10人輕重傷，死亡人數仍在統計當中 。

根據英國《每日郵報》報導，加州公路巡警局證實，這起駭人的連環車禍發生於1月31日當地時間上午8時15分，99號公路杜拉瑞縣厄利馬特（Earlimart）路段起大霧，因「能見度趨近於0」導致多輛車不慎追撞。

相關畫面可見，多輛轎車幾乎全毀，車頂遭掀翻、車頭擋風玻璃、車體板金碎落一地，有連結車尾直接插進後方轎車內，其中一輛銀白色轎車被兩台大型貨車夾擊，瞬間成為一團廢鐵。

加州公路爆59車連環撞。圖／翻攝自臉書

該起事故最初估計共有150輛轎車遭波及，稍早縣府官員更正為59輛。警方表示，事故中一度有數十人受困、多人受輕重傷，至於是否有人不幸罹難，目前尚未得知，同時也呼籲駕駛，若碰到大霧天氣應避免出門，切勿過度依賴車輛大燈，以免發生危險。

報導指出，該路段因車禍事故緊急封路，清掃路面上的車輛殘骸，在封閉近6小時後，於當地時間下午2時30分恢復通車。

加州公路爆59車連環撞。圖／翻攝自臉書

事實上，這並非99號公路第一次傳出因大霧造成事故，本月初才因大霧，發生17車連環撞嚴重事故，造成2人不幸死亡。

其中，一名罹難者因在車禍後下車，遭後車追撞身亡，他的妻子則從高達12公尺的護欄上墜落，所幸緊急送醫後撿回一命。



