加州冬令發放 陪伴清寒之家迎新年

慈濟在美國加州，關懷西語裔的農工移民家庭，不只是發放，更是傳遞帶有尊重的溫情。

慈濟志工精心布置冬令發放活動，用心打造了一場身心靈都能被照顧到的聚會。

家長們圍坐在茶席旁，分享生活中的酸甜苦辣。布蘭達聊到八歲兒子被診斷可能逐漸失明，一度哽咽，為了陪伴孩子治療，她減少工時，壓力倍增，所幸獲得慈濟的住房補助。

家長 布蘭達：「他可能會失明，這是我第一次把他帶出來，因為我從來沒有告訴過任何人，但現在，我發自內心地把他帶了出來，我為兒子的狀況，感到非常難過。」

另一位受助者布蘭卡則分享，曾因乳房檢查出現陰影，反覆就診幾近崩潰，若不是有慈濟志工陪伴，真的撐不下去。

孩子們在一旁開心地美勞創作，充滿溫馨笑聲。史丹佛大學舞獅社的演出吸引眾人目光，對多數西語裔家庭來說，這是第一次這麼近距離欣賞。

志工 凱文：「同時也是一種社區建設活動，能將社區成員凝聚在一起，慈悲理念實踐生活，我認為這既能滿足人類的基本需求，又能溫暖大家的心，且富人文情懷。」

不同文化的交流，社區鄰里的彼此關懷，讓活動更貼近人心。

