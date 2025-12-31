加州北部接連發生5.3、2.5淺層地震輕微至中度搖晃 尚無災損報告

美國加州北部拉森郡於美國太平洋時間12月30日晚間9時49分（台北時間12月31日下午1時49分）發生規模5.3地震，震央位於蘇珊維爾市西北偏北方約9英里處，深度約3英里。 圖：翻攝USGS官網

[Newtalk新聞] 美國加州北部拉森郡（Lassen County）於美國太平洋時間12月30日晚間9時49分（台北時間12月31日下午1時49分）發生規模5.3地震，震央位於蘇珊維爾市（Susanville）西北偏北方約9英里處，深度約3英里，美國地質調查局（USGS）收到862份民眾回報感受到震動，震動程度從輕微到中度，主要影響區域包括馬林（Malin）、格拉斯谷（Grass Valley）和內華達州里諾（Reno）。地震警報顯示死亡和經濟損失風險低，當地建築多數抗震良好，僅少數易損結構如未加固磚石建築可能受影響，但目前無損害報告。

約10分鐘後，美國太平洋時間12月30日晚間9時59分（台北時間12月31日下午1時59分），同一區域發生規模2.5餘震，震央位於蘇珊維爾北方約8英里處，深度同樣約3英里，USGS收到27份民眾回報感受到震動，但此規模地震通常僅引起輕微搖晃，極少造成損害。

過去一周，該地區已記錄至少四起規模2.5以上地震，包括兩天前規模4.7地震，為本事件前最大一樁。12月30日當天，附近還發生多起較小地震，如規模2.2在蓋瑟斯（The Geysers）附近、規模2.1在瓦列霍（Vallejo）附近等。專家提醒，餘震可能持續發生，民眾應準備「趴下、掩護、抓牢」（Drop, Cover, and Hold On）應變措施。

USGS指出，全球每年約有50萬起可偵測地震，其中10萬起可被感受到，約100起造成損害。加州為地震活躍區，居民應注意震後潛在危險，如建築損壞、瓦斯或水管洩漏，以及電線傾倒。若駕車中遇震，應立即停靠路邊；若在床上，則面朝下用枕頭護頭；戶外時遠離建築物；室內則勿跑向戶外，改為趴下掩護頭頸，並爬至堅固桌下或遠離窗戶的內牆。民眾可透過USGS網站提交震感回報或上傳照片記錄影響。

