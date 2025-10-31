加州博物館也遭竊！倉庫內上千藏品被盜

美國加州奧克蘭博物館一處倉庫失竊，上千物藏品被盜。美聯社



法國巴黎羅浮宮日前發生驚天搶案，8件珍貴珠寶文物遭竊後迄今下落不明。而外界不知道的是，在羅浮宮竊案發生前，美國加州博物館有上千件藏品也落入盜賊手中。

加州奧克蘭警方週三（10/29）表示，加州奧克蘭博物館的一處藏品倉庫於本月15日早上發生竊案，竊賊得手超過千件藏品，包括金屬製珠寶、原住民編籃，以及運動賽事獎盃等加州歷史文物。

博物館館長佛加提（Lori Fogarty）週四（10/30）在記者會上表示，將會盡快將相關訊息對外公布，以防藏品流入跳蚤市場、骨董店或當鋪銷贓。佛加提說：「這不僅僅是館方的損失，也是整個社區的損失。我們希望大眾能幫我們找回物品。」

佛加提同時指出，竊賊應該不知道這些藏品所代表的意義：「我們猜想，竊賊闖入倉庫後看到能帶走的東西就拿，把它們帶離所屬的建築物。」

加州奧克蘭博物館的使命是記錄加州的藝術、歷史與自然環境。其館藏涵蓋從18世紀晚期至今的加州藝術家作品，以及文物、照片、自然標本與音訊紀錄。該博物館曾舉辦過以「黑人民權運動」與「學生行動主義」為主題的特展。

有專家指出，基於竊案發生在兩週前，失竊藏品恐怕早已銷贓。洛杉磯警局前警長羅密歐（John Romero）說：「這些竊賊只想要快速獲利，不會先去鑑定價格。他們需要盡快銷贓。」

羅密歐舉例，2013年有一名男子闖入博物館偷走一個黃金珠寶盒。警方最後是在民眾提供線索下，在一間當鋪找到這個珠寶盒。

