加州官員槓上航校 影射訓練「中國軍方間諜」

洛杉磯時報、美國社群媒體（ACoM）報導，在美國反移民情緒與對華疑慮日益升溫背景下，加州發生引發族裔安全疑慮的衝突。一名地方民選官員在社媒公開指當地一家歷史悠久的飛行學校為中國軍方訓練間諜，此舉遭校方嚴厲駁斥為「虛假且具煽動性」的抹黑，並憂心這將導致亞裔學生成為仇恨犯罪的目標。

事件起因於1月21日，位雷丁市（Redding）的「IASCO飛行訓練公司」（IASCO Flight Training Inc.）在臉書發布一張慶祝照片，畫面中九名亞裔面孔學生圍繞著小飛機，慶祝完成訓練。

然而，鄰近安德森市（Anderson）的市議員海爾（Darin Hale）在該貼文下方發布一張經修改圖片。海爾在每位學生頭上畫紅色箭頭，並加註大字標題：「中國人民解放軍 / 加州雷丁」。海爾更聲稱他一直在追蹤該校飛機的動向，並暗示該校具有間諜背景。

海爾自2024年當選議員以來，其社媒充滿支持川普的言論、飛行追蹤截圖以及各類陰謀論。他聲稱該校與中國軍方有邪惡聯繫，並指學員在飛行時蒐集沙斯達水壩等基礎設施的情資。

對此，IASCO營運經理沃希斯（Miranda Vorhis）怒斥相關說法完全不知所云。她提出三點說明反駁：

身分誤植：

照片中的學生甚至不是來自中國，而是屬於「香港國際航空學院」培訓計畫的成員，該學院學員來自世界各地。

監管嚴格：

所有國際學生都經過美國國土安全部（DHS）、運輸安全管理局（TSA）及移民局（USCIS）的嚴格身分查驗、背景調查及生物識別採集。

•訓練常規：

學員飛越水壩是標準訓練科目，且該水壩對外開放旅遊，根本不是秘密，「所謂開著Cessna小飛機蒐集情報的假設，簡直荒謬得不可理喻」。

沃希斯已向安德森市議會遞交正式信函，強調海爾的言論對學員和教職員造成「實質性的安全疑慮」。她表示，在當前政治氣候下，這種來自民選官員的仇恨修辭，會使公眾將學生視為「目標」而非鄰居，進而合理化對亞裔的懷疑與敵意。

沃希斯提到，學校定期接受TSA培訓以識別潛在威脅，若有任何學員存在安全疑慮，校方絕對會第一時間處理。她批評海爾無視事實，僅憑外貌和族裔就進行獵巫，這不僅損害學校名譽，更導致潛在學生因擔憂安全而不敢入學。

海爾後續在個人臉書上，發出12張圖片，想要證明他的說法不是空穴來風。有民眾留言「我們在幫中國軍隊訓練？」海爾回應「100%確認」。

這起事件並非偶然。沙斯達縣近年來已成為美國極右翼政治、選舉否定論和陰謀論的溫床。縣政府曾投票撤換電子投票機，甚至曾任命一名將蚊子比作「大規模疫苗注射機」的極右翼活動家進入病媒防治局。

目前，安德森市經理德沙伊斯（Joey Forseth-Deshais）回應稱，海爾的言論屬「個人行為」，不代表市府立場。然而，校方已要求市議會正視其官員品行，並建立社群媒體使用規範。

自1969年以來，IASCO飛行學校便因雷丁市每年超過300天的晴朗天氣而選擇在此落腳。面對官員的針對性攻擊，沃希斯展現堅定立場：「我們在雷丁很久了，這裡就是我們的家。我們不會因為這些莫須有的說法而離開。」

