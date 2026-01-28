加州少女控告社群軟體致成癮 TikTok開庭前和解

青少年使用社群平台陷入無法自拔境地，一名19歲加州少女指控社群台利用讓人上癮的演算法，導致她從未成年時期就深陷其中，引發憂鬱與輕生念頭。她對社群平台提起訴訟，指控社群媒體公司透過蓄意設計選擇，讓平台對兒童更具成癮性以增加利潤。就在陪審團遴選當天，TikTok與Snapchat先後宣布與原告達成和解。

數據隱私專家沃克認為，「和解並不一定代表有罪或諸如此類的事情，但這確實顯示，TikTok不希望這類資訊在審判中曝光，也不希望因為案件本身受到評判。這也可能顯示原告意識到，科技公司方面也有一些論點，最終可能會在法律上佔上風。」

專家分析，業者不願讓內部運作細節在法庭上曝光，試圖透過和解避開這場可能動搖根基的法律戰。在這起備受關注的案件中，還剩旗下包括Instagram和Facebook的母公司Meta以及YouTube母公司Alphabet仍需繼續應訴。

另外，澳洲當地實施「禁止16歲以下青少年使用社群媒體」的法令已經一個半月，雖然數據顯示有數百萬個帳戶因此關閉，但許多年輕人坦言，只要透過簡單的變造照片或使用VPN，就能輕易繞過年齡驗證。

澳洲13歲青少年阿瑟表示，「（禁令實施）第一天我就收到一份文件解釋如何繞過它，所以禁令真的沒什麼意義，因為我們總會找到更多變通方法，因為孩子們比較聰明。」

專家擔憂這種上有政策、下有對策的情況，可能讓孩子轉向監管更鬆散的平台，反而增加網路使用風險；心理學教授指出，目前還需要更多時間觀察數據，才能斷定禁令的實際成效。

西澳大學心理學教授莫德基指出，「我認為目前有許多相關研究，大多數的第1個觀察期都是6個月，所以我建議其他國家與政策制定者以及對這個想法充滿熱情的人們先等待數據結果。」

隨著TikTok選擇和解，Meta與Google仍將面臨嚴峻的司法檢驗；澳洲的禁令雖有宣示效果，卻難擋青少年破解的技術破口。從法庭攻防到立法管制，全球政府正窮盡各種手段，試圖在演算法當道的時代，為下一代築起真正有效的數位防火牆。