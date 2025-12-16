加州就業發展局浪費460萬元 為6000多部閒置手機繳月租費

New York Post報導，加州審計單位日前公布的一項調查指出，加州就業發展局（Employment Development Department，簡稱EDD）多年來為大量幾乎未使用的行動裝置支付電信費用，白白浪費納稅人數百萬美元。

加州州審計長揭露，EDD為其失業保險業務所配發的逾6200部行動裝置，支付了超過460萬美元的月租服務費，然而這些裝置多數被鎖在儲藏室中，長期未曾使用。

報告指出，新冠疫情期間，EDD為因應失業申請案件暴增，讓員工能遠端辦公，共採購了7224部行動裝置，包括手機、智慧型手機及無線熱點設備。

然而，即便在州長紐森（Gavin Newsom）撤銷居家防疫令多年後，截至2025年4月，該機構仍持續為其中大多數裝置支付每月電信服務費，審計報告如此指出。

調查人員形容，在一處失業服務辦公室的儲藏空間內，堆滿了仍未拆封的手機盒，許多設備已閒置多年。

調查顯示，至少有6285部裝置在過去四個月內完全未使用，其中超過5000部閒置超過一年，另有478部甚至超過四年未曾啟用。

審計人員指出，實際浪費金額可能更高，因為本次調查僅檢視該機構所持有的多個Verizon與T-Mobile帳戶中的其中一個。

行動裝置管理失控，已成為EDD最新一筆管理醜聞。該機構長期深陷詐欺與行政失當問題。2021年，EDD曾坦承，錯誤核發的失業補助金額高達310億美元。

檢察官指出，詐騙集團甚至替監獄受刑人申請失業補助，使用的姓名包括「Poopy Britches」與「John Doe」，形容此案可能是加州史上規模最大的納稅人詐騙事件。

根據紐森州長辦公室於2022年6月發布的新聞稿，截至當時，EDD僅追回約10億美元遭詐領的資金。

EDD發言人對此發表聲明表示：「在高層得知相關問題後，我們已立即採取行動，全面採納審計單位的建議，立刻執行電話停用措施，並正式建立自動斷線控管政策，以防止類似情況再次發生。」

