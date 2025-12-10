加州州大入學增近萬人創10年新高 但國際生人數下降

加州州大本學年入學人數創十年新高，聖荷西州大增6.5%。（美聯社）

過去五年，加州州立大學（CSU）一直面臨入學人數減少的困境。不過，州大今年迎來好消息，8日宣布新學年入學人數創下十年來新高。

舊金山紀事報表示，與去年相比，州大今年秋季的入學人數增加了近1萬人，22所州大中有19所明顯增加，包括位於灣區的聖荷西州大，該校今年入學人數增加了6.5%。

不過，仍有三所州大入學人數減少，他們是舊金山州大、蘇諾瑪州大（Sonoma State）和洛杉磯州大。

數據顯示，州大系統今年入學人數成長超過2%，去年僅1.5%，意味著州大今年入學總人數達到47萬1451人，比去年增加了共9839名學生。

州大官員們認為，部分具體措施是幫助州大走上正確發展方向的原因，包括：

● 一項於2023年啟動，目的在確保符合入學條件的社區大學學生能獲得入學資格的計畫；

● 一項去年在河濱縣（Riverside County）啟動、自動錄取符合入學條件高中生的實驗計畫。由於這項計畫非常成功，未來兩年內將推廣至全州；

● 簡單廣告宣傳，或如州大所稱，「是一種提升州大品牌知名度、協助校園招生的行銷方式」。

紀事報指出，州大學年入學人數在過去十年間曾四度下降、三度持平，總成長率不足1%。由於問題嚴重，州大系統決定為每所州大設定入學人數目標，並開始削減那些未能達標大學的經費。

舊金山州大是遭削減經費的其中一所州大，今年入學人數減少7.4%。事實上，自2015年以來，該校學生人數已大幅縮水31.5%。

舊金山州大校長馬宏尼（Lynn Mahoney）指出，舊金山高昂的生活成本是學生難以留在當地生活和就學的主要原因，而作為舊金山州大主要學生來源之一的舊金山市立大學（City College of San Francisco）近年也有嚴重入學人數減少的問題，使舊金山州大無法走出招生困境。

此外，由於聯邦和州政府不再向國際學生提供財務援助，使州大國際學生人數連續第三年下降，今年降幅高達7.8%。

